В Беларуси началась масштабная проверка армии 16 12.03.2018, 15:47

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Из запаса призвали 2 тысяч человек.

Государственный секретариат Совета Безопасности в соответствии с поручением Александра Лукашенко проводит проверку Вооруженных сил Беларуси. Соответствующее распоряжение министру обороны Андрею Равкову вручил 12 марта глава Совета безопасности Станислав Зась, пишет сайт телеканала «Белсат».

Отмечается, что контролю подвергаются подразделения различных видов и родов войск: разведки, ракетных войск и артиллерии, механизированных, зенитных ракетных войск, авиации, в том числе с проведением с ними учений с боевой стрельбой.

Будет проверена система мобилизации войск, в том числе готовность сформировать отдельную механизированную бригаду и ее способность самостоятельно выполнять задачи по предназначению. Из запаса призывается до 2 тысяч военнообязанных.

Особое внимание будет уделено оценке возможностей сил и средств ВВС и войск ПВО «по прикрытию административно-промышленных районов и предотвращению актов воздушного терроризма». Отдельно проверяются вопросы воинской дисциплины в войсках, а также состояние вооружения и военной техники в боевых воинских частях и на базах хранения, сообщает БелТА.