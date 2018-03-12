Белый дом: Политика США состоит в давлении на КНДР 12.03.2018, 15:52

Дипломатических уступок перед саммитом Трампа и Ким Чен Ына не будет.

Представители США заявили, что Вашингтон не пойдет на уступки Северной Корее перед запланированной встречей президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына и продолжит оказывать давление на режим в Пхеньяне, сообщает «Голос Америки».

«Будьте уверены, пока продолжаются эти переговоры, никаких уступок не будет», – заявил директор ЦРУ Майк Помпео, выступая на канале Fox News в воскресенье.

По словам Помпео, северокорейский лидер должен «и дальше позволять нам проводить необходимые в военном плане учения» с Южной Кореей, и «не снимать с обсуждения вопрос о денуклеаризации» его вооруженных сил.

Пресс-секретарь Белого дома Радж Шах заявил телеканалу ABC News: «Президент отказался от некоторых провальных подходов, которые мы наблюдали на протяжении нескольких десятилетий, а именно — от переговоров, которые с самого начала сопровождались уступками со стороны США. Наша политика состоит в давлении. Это давление со стороны наших партнеров и союзников во всем мире, давление со стороны ООН, давление через Китай».

«Это повлияло на поведение Ким Чен Ына, – добавил он. – Это повлияло на его образ действий. Поэтому мы надеемся, что эта кампания оказания давления, которая не смягчится в ближайшие месяцы, изменит поведение Северной Кореи».

По словам Шаха, Трамп «унаследовал политику, которая не работала предыдущие восемь лет», в годы администрации бывшего президента Барака Обамы. В отличие от него, Трамп «начал проводить политику максимального давления на северокорейский режим», заявил представитель Белого дома. В результате «Китай существенно снизил объем торговли с Северной Кореей», а ООН одобрила «одни из самых жестких санкций» против Пхеньяна.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил телеканалу NBC News: «Нет никаких сомнений, что эти санкции работают, и что они привели их за стол переговоров».

Шах заявил, что перед переговорами Трампа и Ким Чен Ына Северная Корея согласилась прекратить ракетные и ядерные испытания и «не возражать публично против предстоящих совместных военных учений США и Южной Кореи».

Пресс-секретарь Белого дома не дал никаких намеков на то, где может пройти встреча Трампа и Ким Чен Ына. Он не исключил проведение встречи в Белом доме или в Пхеньяне, но отметил при этом, что вероятность саммита в северокорейской столице невелика. Он подчеркнул, что Белый дом считает важным проведение прямых переговоров с северокорейским лидером, на что не решался ни один из предыдущих президентов США.

«Мы считаем, что Ким Чен Ын является единственным партнером в Северной Корее, который обладает полномочиями в принятии решений, – заявил пресс-секретарь. – Только его голос имеет значение».

«Мы надеемся на достижение прорыва, – сказал Шах. – В конечном итоге мирное урегулирование потребует определенного уровня переговоров. Мы надеемся, что это путь вперед».

Шах не стал обещать, что на переговорах с Ким Чен Ыном Трамп поднимет вопрос об освобождении трех американцев, которые в настоящее время находятся под стражей в Северной Корее.

«Я не буду говорить о каких-либо условиях на предстоящих переговорах, – сказал он. – Это важный вопрос но, опять же, наша политика состоит в оказании максимального давления с целью денуклеаризации Корейского полуострова».

Выступая на политическом мероприятии в Пенсильвании в субботу вечером, Трамп заявил: «Может быть я уйду [c переговоров] вскоре после их начала, а может быть, мы сядем и заключим величайшее соглашение для всего мира».

Он поставил себе в заслугу успешное проведение недавней зимней Олимпиады в Южной Корее, заявив, что без его усилий по снижению угрозы ядерной атаки, соревнования «стали бы полным провалом».

«Немного сложно продавать билеты, когда знаешь, что можешь попасть под ядерный удар», – заявил президент с сарказмом.

Ранее Трамп отвергал возможность прямых переговоров с Северной Кореей. В октябре он заявил госсекретарю Рексу Тиллерсону, что тот «теряет время», изучая возможность проведения переговоров.

Однако в субботу Трамп отметил историческую значимость его решения принять предложение северокорейского лидера о встрече.

«Кто-то говорит, что и [бывший президент Барак] Обама мог это сделать. Поверьте, он бы на это не пошел. Как не пошли бы ни [экс-президент Джордж] Буш-младший, ни [экс-президент Билл] Клинтон, – сказал Трамп. – Любой из них мог бы это сделать. Обама мог бы это сделать. У Обамы был шанс».

Когда Трамп отправлялся из Белого дома на митинг в Пенсильвании, журналисты спросили его, почему сейчас он решил принять предложение Ким Чен Ына. «Думаю, [переговоры] будут очень успешными. У нас есть большая поддержка».

Но есть и скептики.

Отвечая на вопрос, чего может достичь Трамп, проявляя любезность к Ким Чен Ыну, сенатор Рон Джонсон из Висконсина заявил CNN в воскресенье: «Немногого».

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен заявила телеканалу NBC: «Я хочу, чтобы наш президент добился успеха, потому что если он добьется успеха, то и Америка добьется успеха. Мир станет безопаснее. Но я очень обеспокоена, что они могут использовать его».