Последнюю книгу Михаила Анемподистова издадут за народный счет 12.03.2018, 16:02

Михаил Анемподистов

Кампания по сбору средств продлится до 25 апреля.

Книгу «Колер Беларусі», которой в последний год своей жизни занимался создатель «Народного альбома» Михаил Анемподистов, издадут за народный счет. Кампания по сбору средств продлится до 25 апреля, пишет tut.by.

Дизайнерский альбом «Колер Беларусі» стал последним большим проектом Анемподистова. В 2017-м книга вышла ограниченным тиражом, который разошелся в кругу поклонников. Теперь планируется издать еще 500 экземпляров — они будут доступны всем желающим.

«Кампания позволит еще раз представить Михала Анемподистова как человека культуры, который воображал и создавал белорусскую идентичность и стиль через простые вещи: слова и звуки, образы и фактуры, цвета и предпочтения, историю и современность. К нам часто обращаются с вопросом, где можно приобрести „Колер Беларусі“, и эта кампания — отличная возможность для всех поклонников творчества Михала Анемподистова получить книгу, — говорят организаторы кампании — Летучий университет в партнерстве с книжным магазином „Логвінаў“. — Кроме того, мы рассчитываем, что книга станет известной и востребованной как чудесная презентация нашей страны и культуры. Это стильный и одновременно содержательный подарок тем, кто готов к путешествию в Беларусь».

Книга «Колер Беларусі» — это результат исследования Михала Анемподистова, в котором описано семь цветов, характерных для белорусской культуры: белый, черный, красный, синий, серый, золотой и зеленый. Какие истории связаны с ними и какой из них — цвет Беларуси, можно прочесть и рассмотреть в альбоме. Каждый раздел сопровождают авторские тексты и фото, как эти цвета представлены в природе и в материальной культуре.

Альбом будет интересен как художникам, дизайнерам, архитекторам, так и обывателям, которые по-новому хотят взглянуть на повседневность, самих себя и свою культуру, подчеркивают организаторы.

Краудфандинговая кампания работает по принципу предзаказа: поддержав проект, читатели покупают книгу за 40 рублей. При заказе нескольких экземпляров цена будет ниже.

Продлится краудфандинговая кампания до 25 апреля.

Михал Анемподистов умер 24 января 2018 года. Ему было 53 года. Анемподистов был дизайнером, фотографом, графиком, публицистом, но в первую очередь известен как автор концепции и текстов «Народного альбома».

Тексты на стихи Анемподистова вошли в репертуар Дмитрия Войтюшкевича, группы «N.R.M.», Каси Камоцкой и группы «Новое Небо».