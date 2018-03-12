Святослава Барановича приговорили к трем годам колонии 15 12.03.2018, 16:13

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Святослав Баранович

Приговор был оглашен под крики «Жыве Беларусь!» и «Ганьба!».

Московский районный суд Минска признал Святослава Барановича виновным в «насилии в отношении работника органов внутренних дел» и приговорил к трем годам заключения в условиях колонии общего режима, сообщает «Белсат».

Во время вынесения приговора присутствовавшие в зале суда скандировали «Жыве Беларусь!» и «Ганьба!».

Правозащитники признали приговор политически мотивированным.

Напомним, что суд над Святославом Барановичем начался 15 февраля. Дело рассматривала судья Московского района Минска Светлана Бондаренко.

Инцидент произошел 15 марта прошлого года после санкционированного «Марша нетунеядцев» в Минске. Баранович пытался защитить от людей в штатском участников акции, которых задерживали в троллейбусе № 37 на остановке «Площадь Бангалор». Среди них были и анархисты, участвовавшие в акции, и обычные пассажиры. Самого Барановича задержали лишь спустя полгода — 3 октября. С тех пор он находился в СИЗО № 1 Минска.