Порошенко призвал Евросоюз признать Россию страной-агрессором 3 12.03.2018, 16:28

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ЕС должен поддержать развертывание миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко призвал страны Европейского союза содействовать предоставлению Украине оборонного вооружения, передает корреспондент "Гордон". Об этом глава государства сказал 12 марта на совместном брифинге с верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини.

"Пришло время содействовать предоставлению странами – членами ЕС оборонного вооружения Украине в соответствии с национальным и международным законодательством", – заявил Порошенко.

Он добавил, что спустя четыре года с начала российской агрессии против Украины "пришло время для ЕС назвать агрессора агрессором и стороной конфликта".

Президент также заявил, что в ходе переговоров с Могерини предложил направить на Донбасс в кратчайшие сроки миссию послов комитета по политике безопасности Евросоюза "для ознакомления с настоящей ситуацией на Донбассе".

"Чтобы увидеть собственными глазами, как Россия выполняет свою часть Минских договоренностей", – добавил президент.

Порошенко выразил уверенность, что в случае направления такой миссии ни одно из европейских государств не выступит за ослабление секторальных санкций против России.

Он также призвал Евросоюз поддержать развертывание миротворческой миссии ООН на Донбассе.