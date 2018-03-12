Ученые рассказали, как мужчины и женщины видят сны 12.03.2018, 16:21

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Cюжеты сновидений меняются с возрастом.

Портал Aeon обобщил выводы исследователей — психологов и нейроученых, пишет сайт «Нож».

Детские сны полны эмоций. Детям часто снятся члены семьи и сверстники, в кошмарах фигурируют страшные животные. В юности сны больше похожи на молодежные и романтические комедии: человеку снятся друзья и возлюбленные, причем социальные связи между ними выстраиваются не так, как в жизни.

В зрелом возрасте человеку свойственно видеть сны о творчестве, повседневных делах и юридических трудностях, включая вопросы наследства, утверждается в статье. А в преклонном возрасте людям снятся потусторонние силы и ушедшие из жизни близкие.

Если женщинам одинаково часто снятся люди обоих полов, то мужчины значительно чаще видят во сне других мужчин.

Самые яркие сновидения мы видим во время фазы быстрого сна (REM), которая характеризуется повышенной активностью головного мозга и быстрыми движениями глазных яблок. Под утро эти эпизоды могут длиться до 45 минут — полноценная серия!

При этом сюжеты REM-фазы, когда на волю прорывается «мистер Хайд», часто агрессивны и содержат больше отсылок к детству, чем сны других фаз.

Сны парализованных или глухонемых от рождения ничем не отличаются от сновидений здоровых людей: пациенты сообщали исследователям, что во сне они могут слышать, говорить, ходить, бегать, плавать и летать.

Люди с диссоциативным расстройством идентичности действуют во сне от лица разных личностей, при этом нередко новая личность впервые заявляет о себе именно во сне.