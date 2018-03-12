Умер актер Олег Табаков 12.03.2018, 16:31

4,371

Олег Табаков

Советский и российский актер, народный артист СССР Олег Табаков скончался в возрасте 82 лет.

Состояние 82-летнего Табакова ухудшилось в конце в конце ноября 2017 года, когда его госпитализировали в отделение реанимации Городской клинической больницы имени Пирогова (Москва). Точный диагноз актера при этом остался невыясненным. По неподтвержденной информации канала РЕН ТВ, у Табакова диагностировали сепсис — заражение крови возбудителями инфекции, сообщает tut.by.

Олег Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове в семье врачей. В его родославной намешано кровь четырех национальностей: русская, мордовская, украинская и польская.

Театр вошел в жизнь Табакова во многом случайно. Когда ему было 13 лет, отец ушел их семьи. Олег остался без присмотра и стал проводить время среди местной шпаны. Тогда мать отвела его за руку в драматическую студию при городском дворце пионеров. Впрочем, мальчик и раньше любил театральные постановки, поэтому не стал сопротивляться.

Как признавался адвокат Генри Резник, который занимался в студии вместе с Табаковым, тот уже тогда считался местной знаменитостью. После окончания 10 класса будущий актер уехал в Москву и держал экзамены сразу в два творческих вуза: ГИТИС и Школу-студию МХАТ. Он поступил в оба заведение, но выбрал школу-студию, которую закончил в 1957 году.

Первоначально его распределили в драматический театр Станиславского. Но вскоре Табаков вместе с Олегом Ефремовым, Игорем Квашой, Галиной Волчек и другими молодыми актерами организовал студию молодых актеров при МХАТ. После третьей премьеры актеры-«старики» обвинили молодежь в попрании традиций и отправили молодой коллектив в свободное плавание. Вскоре бывшая студия стала театром «Современник» — одним из самых популярных в Москве.

В 1960-е годы Табаков работал в буквальном смысле на пределе сил: много играл как в «Современнике», так и в кино. В итоге в 1965 году (в 30 лет!) у него случился инфаркт. Врачи подумывали и вовсе запретить ему выходить на сцену. Но уже через два месяца Табаков сыграл Адуева-младшего в «Обыкновенной истории» Гончарова, теряя каждый вечер по полтора килограмма веса.

В 1970 году лидер «Современника» Олег Ефремов перешел во МХАТ. Поэтому Табаков, не оставляя кино- и театральную карьеру, стал директором театра. В эти годы он закрепил свой статус всесоюзной звезды, снявшись в фильмах «Семнадцать мгновений весны» (1973, роль начальника разведки генерала Шелленберга), «Неоконченная пьеса для механического пианина» (1977, роль Павла Петровича Щербука), «Несколько дней из жизни И.И. Обломова» (1979, роль Илья Ильича Обломова).

В середине 1970-х годов Табаков занялся педагогикой. Он набрал в ГИТИСе свой курс, на базе которого зимой 1979 года появилась студия Олега Табакова — будущий театр «Табакерка», который Олег Павлович возглавляет до сих пор.

В те годы Табаков мало снимался в кино (чаще — в эпизодах), зато перезапустил свою актерскую карьеру: в 1983-м он перешел в МХАТ, где сразу стал играть классические роли: Сальери («Амадей», Сорин («Чайка»), Фамусов («Горе от ума»). Одновременно Табаков озвучил роль кота Матроскина в мультфильме о деревне Простоквашино. Обаятельный кот сделал актера любимцем всех советских детей.

В то время изменился семейный статус актера. Еще в 1960-м Табаков женился на студентке Щепкинского училища Людмиле Крыловой. В их браке родились сын Антон и дочь Александра. Но в начале 1980-х начался роман Олега Павловича с его студенткой Мариной Зудиной. Их отношения продолжались более десяти лет, пока Табаков не ушел из семьи и в 1994 году не женился на Зудиной. В браке у них родились сын Павел и дочь Мария.

Что касается актерской карьеры Табакова, то в 1987 году МХАТ раскололся на два коллектива: МХАТ имени Чехова, который возглавил Ефремов, и МХАТ имени Горького во главе с Татьяной Дорониной. Табаков остался вместе с Ефремовым. В 2000 году его друг и старший товарищ скончался, после чего Олег Павлович возглавил коллектив и проявил себя как один из лучших российских театральных менеджеров. Под его руководством МХТ имени Чехова (в названии исчезло упоминание об академическом статусе) сделался одной из ведущих театральных площадок Москвы, открытой для режиссеров-новаторов.