Евгений Костюкевич: «Крумкачы» - это лучшие болельщики, это лучшая команда 12.03.2018, 16:43

Евгений Костюкевич

Голкипер «Крумкачоў» считает, что минский клуб сделал для белорусского футбола больше, чем многие за всю его историю.

Евгений Костюкевич рассказал, что для него значит клуб, пишет «Трибуна»:

«Для меня «Крумкачы» – это огромный кусок жизни, наполненный исключительными эмоциями. Это знакомство с классными людьми. Это лучшие болельщики, это лучшая команда. Это команда, сделавшая для белорусского футбола больше, чем многие за всю его историю. Это команда внесла много инноваций. Это команда, которая заставила шевелиться другие клубы. Это лучшее, что со мной было, и надеюсь, что наша история на этом не закончена, а только начинается. Поддержите нас в эту сложную минуту. Спасибо», – сказал Костюкевич.

Ранее у «Крумкачоў» не приняли заявление на лицензирование. Также команде запретили регистрировать новых футболистов. 11 марта «вороны» не вышли на матч 1/4 финала Кубка Беларуси против «Немана».