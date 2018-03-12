СМИ об отравлении Скрипаля: Мэй может обвинить лично Путина 9 12.03.2018, 17:01

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Фото: Getty Images

Между Лондоном и Москвой разгорается крупнейший конфликт со времен холодной войны.

Глава британского правительства Тереза Мэй собирается публично обвинить Россию и лично президента Владимира Путина в покушении на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь в Англии. Об этом сообщает liga.net cо ссылкой на Sun.

"Это приведет к худшему кризису в отношениях между Лондоном и Москвой со времен холодной войны", - отмечает издание.

По информации издания, доклад разведслужб "убедительно" доказывает причастность Кремля к этому преступлению.

В частности, специалисты считают, что газ, которым были отравлены Скрипаль и дочь, изготовили в специальной лаборатории российской службы внешней разведки в Ясенево.

После ознакомления с докладом Мэй созовет внеочередное заседание Совета национальной безопасности для обсуждения "масштаба ответных шагов" и обнародует "формальное обвинение в адрес Москвы" в своем обращении в Палате общин.

"Госпожа Мэй даже может пойти настолько далеко, что обвинит Владимира Путина лично", - пишет издание, напоминая, что по российскому закону разрешение на убийства за рубежом дает президент.

Газета отмечает, что министры еще не решили, как реагировать на действия Кремля, хотя и разработали "полный спектр" действий, которые содержат принудительную высылку и экономические санкции.

Министр иностранных дел Борис Джонсон и глава оборонного ведомства Гэвин Вилльямсон "настаивают на как можно более жестких санкциях".

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.