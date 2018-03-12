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Сантехник из Витебска: Остается только бастовать

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  • 12.03.2018, 17:08
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Иллюстрационное фото

С чем сталкиваются работники сферы ЖКХ.

Сегодня только ленивый не ругает ЖКХ на чем свет стоит. Суть жалоб за последние годы кардинально не изменилась: услуги дорожают, а их качество не отвечает затраченным суммам. Однако винить в сложившейся ситуации одних лишь коммунальщиков неправильно, равно как и выискивать в их работе злой умысел.

белорусская система ЖКХ со второй половины 2014 года по настоящее время переживает не лучшие времена, а реальной положительной тенденции не просматривается. Более того, с 19 марта сотрудники ЖРЭТа города Витебска «начнут работать по-новому». Об этом рассказал в письме в редакцию «Витебского курьера» мужчина, который трудится слесарем-сантехником на одном из участков Жилищного ремонтно-эксплуатационного треста нашего города.

В связи с отсутствием необходимого финансирования по текущему ремонту жилищного фонда в 2018 году, с целью снижения затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг), выхода на безубыточную работу, а также с целью сохранения квалифицированных работников наниматель устанавливает неполный рабочий день по графику сменности.

На основании приказа от 3 марта для рабочих строительных профессий, электромонтеров, слесарей-сантехников, электрогазосварщиков, газосварщиков определен следующий режим рабочего времени в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка:

1 смена: понедельник-пятница с 8:00 до 15:00 часов, перерыв для отдыха и питания с 12:00 до 13:00 часов.

2 смена: понедельник-пятница с 13:00 до 20:00 часов, перерыв для отдыха и питания с 16:00 до 17:00 часов.

Суббота — дежурная бригада (слесарей-сантехников, электрогазосварщиков и газосварщиков) по графику, не менее двух человек с 8:00 до 15:00 часов, перерыв для отдыха и питания с 12:00 до 13:00 часов.

Приказ №57 от 3 марта 2018 года за подписью управляющего «Жилищного ремонтно-эксплуатационного предприятия «ЖРЭТ города Витебска» Виталия Иванова. Фото Светланы Васильевой

Как пишет Геннадий (имя по просьбе мужчины изменено), зарплата по сравнению с предыдущими годами упала почти в два раза, а забот прибавилось:

Десять лет назад, когда я только пришел работать в систему ЖКХ, мне приходилось обслуживать 4 дома. Со временем участок расширили и домов стало 6, затем 9, далее 16. Потом еще и сокращать людей начали, добавляя задачи тем, кто остался.

Сейчас я обслуживаю 24 дома. Если учесть тот факт, что весь жилой фонд старый, то с каждым днем работы становится все больше. А про то, что забот прибавилось и спрашивают с тебя в несколько раз больше, начальство предпочитает не вспоминать.

По словам Геннадия, слесаря-сантехника 4 разряда, его зарплата за февраль составила 338 рублей. Если мужчина подпишет согласие на 6-часовой рабочий день, то его доходы не будут превышать 200 рублей:

- В прошлом году со мной был подписан контракт на определенных условиях. А теперь получается, что предприятие в одностороннем порядке их изменяет. Хотя по общему правилу одностороннее изменение или дополнение условий уже заключенного договора не допускается.

Посудите сами, с учетом предлагаемых зарплат нереально жить семье с двумя несовершеннолетними детьми. Так что аргументов за то, чтобы продолжать работать на нынешнем месте, вообще не осталось.

К слову, инструмент у всех сантехников, как правило, куплен исключительно за собственные деньги: ЖРЭТ уже давно не обеспечивает оборудованием:

- Несколько лет назад мне выдали ключ №3 и силовую отвертку. Хотя что говорить об инструменте, если материал для ремонта приходится в буквальном смысле слова выбивать.

Уверяю вас, в системе ЖКХ есть специалисты, главное желание которых – решать проблемы жильцов, а в идеале вообще их устранить раз и навсегда. Однако сейчас нам поставлены такие условия, что нечего терять, остается только бастовать.


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