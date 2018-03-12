За две недели в защиту маршрутчиков подписались 80 000 белорусов

За две недели в защиту маршрутчиков подписались 80 000 белорусов7
- 12.03.2018, 17:39
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Белорусы продолжают выступать в поддержку маршруток.
Об этом сообщили в группе «Транспорт Беларусь» в «ВКонтакте»
«Будем надеяться, что обращение даст свои плоды, и власть услышит голос народа. Пора им отвечать за свои слова о том, что всё, что они делают — делают ради нашего комфорта и безопасности. Пусть услышат нас и поступят по-совести!», — написал в группе один из её активных участников — программист Максим Новиков
Слуцкие маршрутчики сообщают, что они сейчас не работают. В ближайшее время «сдаваться» и «идти под вокзал» они не собираются.