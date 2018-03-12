В польском правительстве уволили 17 вице-министров 1 12.03.2018, 17:22

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На пресс-конференции в Варшаве глава польского правительства поблагодарил их за работу на благо страны.

На пресс-конференции в Варшаве глава польского правительства поблагодарил их за работу во благо Республики Польша, их профессионализм и преданность делу, сообщает «Радио Польша».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял отставку 17 заместителей министров. На пресс-конференции в Варшаве глава польского правительства поблагодарил их за работу во благо Республики Польша, их профессионализм и преданность делу.

Он также подчеркнул, что продолжает реализовывать внутренние реформы, чтобы правительство было более чиновничьим, а не политическим. Матеуш Моравецкий добавил, что изменения должны улучшать работу Совета министров и не имеют политического характера.

«Это не персональные изменения. В большей степени мы хотим улучшить работу правительства», - сказал он.

Премьер отметил, что причиной изменения числа замминистров является, среди прочего, анализ количества работников на одного заместителя министра. Премьер добавил, что в ближайшее время он представит следующие изменения.

Кроме того, по словам представителя правительства Йоанна Копциньская, Матеуш Моравецкий упразднил награды и премии для членов Совета министров, чтобы, как она выразилась, этот вопрос не вызывал ненужных эмоций в обществе.

Закон о лицах, занимающих руководящие должности в штате, гласит, что чиновник, теряющий место работы в результате сокращения штата, имеет право на вознаграждение в течение определенного периода времени, что зависит от продолжительности службы и может составлять одну, две или три заработной платы.

Ранее глава правительства заявил, что в ближайшие месяцы правительство сократит число замминистров на 20-25%.