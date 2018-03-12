Песков ответил на ремарку Путина о «несущем пургу» пресс-секретаре

Песков ответил на ремарку Путина о «несущем пургу» пресс-секретаре8
- 12.03.2018, 17:55
- 3,579
Пресс-секретарь главы Кремля ответил на критику.
Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Владимира Путина о том, что его пресс-секретарь иногда «несет пургу», передает корреспондент РБК.
По словам Пескова, работа с президентом всегда сопровождается «критикой со стороны главы государства».
«Президент очень требовательный начальник, и это абсолютно нормальный процесс», — сказал Песков.
По его словам, вряд ли в мире есть пресс-секретарь, которого бы не критиковало руководство. «Только если пресс-секретарь ничего не делает», — добавил глава пресс-службы Кремля.