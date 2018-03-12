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Песков ответил на ремарку Путина о «несущем пургу» пресс-секретаре

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  • 12.03.2018, 17:55
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Фото: Getty Images

Пресс-секретарь главы Кремля ответил на критику.

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Владимира Путина о том, что его пресс-секретарь иногда «несет пургу», передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, работа с президентом всегда сопровождается «критикой со стороны главы государства».

«Президент очень требовательный начальник, и это абсолютно нормальный процесс», — сказал Песков.

По его словам, вряд ли в мире есть пресс-секретарь, которого бы не критиковало руководство. «Только если пресс-секретарь ничего не делает», — добавил глава пресс-службы Кремля.


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