Лидеры трех немецких партий подписали коалиционное соглашение 12.03.2018, 18:15

В Берлине прошла совместная пресс-конференция лидеров трех партий.

В Берлине лидеры Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии (СДПГ) и подписали соглашение о создании большой коалиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой Spiegel.

Документ, состоящий из 177 страниц, подписали канцлер Германии и руководительница ХДС Ангела Меркель, председатель ХСС Хорст Зеехофер, а также временно исполняющий обязанности председателя СДПГ Олаф Шольц.

На совместной пресс-конференции лидеров трех партий Меркель заявила, что одним из центральных пунктов соглашения является внутренняя безопасность.

"С одной стороны, правительство должно способствовать интеграции, но с другой - гарантировать дееспособное государство, чтобы соблюдались закон и порядок", - отметила она.

Меркель также хочет достичь быстрого прогресса в реформировании еврозоны, обеспечить надлежащую охрану внешних границ ЕС и поддержать новые инициативы, направленные на борьбу с безработицей среди молодежи.

"Впереди у нас много работы", - сказала Меркель, добавив, что она "оптимистично" настроена относительно будущей работы коалиции, создание которой произошло почти через полгода после парламентских выборов в Германии.

Напомним, блок ХДС/ХСС одобрил коалиционное соглашение еще несколько недель назад и назвал своих кандидатов на пост министров в новом федеральном правительстве.

Социал-демократы определились с кандидатами на должности министров в новом коалиционном правительстве 9 марта.