МИД Эстонии вручил ноту послу России
- 12.03.2018, 18:43
Российский самолет впервые в этом году нарушил воздушную границу Эстонии.
В понедельник днем без разрешения в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо вошел принадлежащий Министерству обороны России самолет Ил-76.
Самолет РФ находился в воздушном пространстве Эстонии почти минуту, сообщает сайт err.ee со ссылкой на пресс-службу Генштаба Сил обороны Эстонии.
Транспондер самолета был включен и план полета был представлен. У самолета не было радиоконтакта с Центром управления полетами Эстонии.
Russian IL-76MD RA-78850 Caucasus - Kaliningrad.https://t.co/vn1MRYqNgZ pic.twitter.com/qRJmM4TqaJ— Baltic Watch (@BalticWatch) 12 марта 2018 г.
Посла России в Эстонии вызвали в МИД, где ему передали ноту.
Это первое нарушение границ воздушного пространства Эстонии самолетом РФ в 2018 году.
В прошлом году российские воздушные транспортные средства нарушили границу Эстонии два раза, а в 2016-м - семь раз.