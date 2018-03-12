МИД Эстонии вручил ноту послу России 12.03.2018, 18:43

Фото: Виталий Кузьмин/Wikimedia Commons

Российский самолет впервые в этом году нарушил воздушную границу Эстонии.

В понедельник днем без разрешения в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо вошел принадлежащий Министерству обороны России самолет Ил-76.

Самолет РФ находился в воздушном пространстве Эстонии почти минуту, сообщает сайт err.ee со ссылкой на пресс-службу Генштаба Сил обороны Эстонии.

Транспондер самолета был включен и план полета был представлен. У самолета не было радиоконтакта с Центром управления полетами Эстонии.

Посла России в Эстонии вызвали в МИД, где ему передали ноту.

Это первое нарушение границ воздушного пространства Эстонии самолетом РФ в 2018 году.

В прошлом году российские воздушные транспортные средства нарушили границу Эстонии два раза, а в 2016-м - семь раз.