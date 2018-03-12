Барановичский сантехник: На поездку в санаторий или к морю за жизнь не заработал 12.03.2018, 18:58

Иллюстрационное фото

53-летний белорус рассказал о своих доходах и расходах.

53-летний сантехник, который работает в трех кооперативных домах города Барановичи, рассказал Intex-press, почему продукты закупает раз в месяц, как часто приобретает обновки и на что не жалеет денег:

- Во времена моего детства в почете были рабочие профессии – сварщики, электрики, столяры. О высшем образовании задумывались немногие. После школы получил я специальность сантехника и пошел работать.

За 30 лет поработал на нескольких барановичских предприятиях. И вот уже четвертый год тружусь сантехником в трех кооперативных домах. В мои обязанности входит подготовка домов к отопительному сезону, устранение неполадок, связанных с подачей горячей воды, и решение проблем с канализационными трубами. Я работаю только с домом, ремонтом смесителей и переносом полотенцесушителей в квартирах не занимаюсь.

В месяц моя зарплата составляет 360 рублей ($180). Такие же деньги я получал на заводе, но в кооперативах у меня более свободный график. Это позволяет больше времени уделять своему дому. Мы с женой живем в частном доме: то печку надо переделать, то беседку смастерить. Супруга зарабатывает около 300 рублей. Сын взрослый, живет отдельно и обеспечивает себя сам.

Штаны и свитера отдает сын

Бюджет у нас с женой раздельный. Когда вырос сын, необходимость считать каждую копейку отпала: жене больше не нужно отчитываться за свои обновки, а я могу тратить на свое хобби столько, сколько посчитаю нужным. Когда мы с женой разделили бюджет, ссоры из-за потраченных денег в нашем доме прекратились.

Большую часть обязательных расходов я беру на себя. Первым делом после зарплаты мы оплачиваем коммуналку и кладем деньги на мобильники. Зимой на коммуналку уходит почти 130 рублей, летом, когда дом не надо отапливать газом, оплата снижается вдвое. Сейчас со своей зарплаты на коммуналку я отдаю 75 рублей.

Обязательно покупаю проездной, потому что мне нужно ездить из кооператива в кооператив в разные концы города. Это еще минус 22 рубля с зарплаты. У меня был автомобиль, но если бы я ездил на работу на машине, то тратил бы вдвое больше. Поэтому автомобиль мы отдали сыну.

Одежду себе я покупаю редко: за год могу позволить две-три обновки. Обычно это обувь и куртка или ветровка. Обувь я всегда покупаю в фирменных магазинах: лучше заплачу больше и отношу несколько лет, чем сэкономлю, а зимой подошва отвалится. Куртки покупаю, также ориентируясь на качество, а не на цену. Мне важно, чтобы вещь я мог носить не один сезон.

На штаны и свитера не трачусь – их мне отдает сын, когда вещи выходят из моды. А белье и носки мне всегда покупает жена.

«Колбасы в нашем доме не бывает»

Больше всего денег уходит на еду – около 150 рублей.

Заметил: если покупать продукты по мере надобности, всегда много соблазнов, поэтому, чтобы не тратиться на лишнее, раз в месяц мы с женой устраиваем большую закупку, которую оплачиваю я. А жена потом докупает хлеб, молоко, творог и свежие фрукты со своей зарплаты.

Большую закупку делаем обычно в «Евроопте». У нас есть дисконтная карта, да и скидки привлекают. Берем по несколько упаковок риса, гречки и макарон, несколько кусков сыра и масла (храним их в морозилке, а по мере необходимости размораживаем). Всегда покупаем три килограмма куриной разделки, иногда берем говяжью печень или куриные сердечки. Свинина дорогая, поэтому берем ее только перед праздниками. А вот колбасы в нашем доме вообще не бывает: неизвестно из чего ее делают – лучше курицу на эти деньги купить.

Обязательно покупаем сладкое: два килограмма печенья, по полкило зефира и конфет. Мы с супругой сладости не едим – берем их для гостей, которые часто бывают в нашем доме.

Овощи мы выращиваем на своем огороде, поэтому лук, морковь, свекла, капуста и картошка у нас есть круглый год. Лишь помидоры и перец покупаем.

Всегда есть неприкосновенный запас

После того, как я ушел с предприятия, у меня появилось много свободного времени. Первые несколько месяцев я просто отдыхал, а потом нашел для себя хобби – начал мастерить из дерева предметы домашнего обихода: кухонные полки, вешалки. Сейчас обустраиваю участок, делаю беседку и лавочки. На хобби уходит 40 рублей в месяц: покупаю дерево, лак, гвозди, тесаки и другие инструменты. Денег мне не жалко – ведь это для души.

Оставшиеся деньги я откладываю. Зимой выходит 40 рублей, иногда – 50, а летом доходит до 100. Какую-то часть этих сбережений мы тратим. Например, надо было сделать ремонт в доме, заменить диван. Но всегда есть и неприкосновенный запас на «черный день»: мало ли что может случиться, вдруг заболею.

Конечно, иногда хочется сводить жену в ресторан или сходить с друзьями в бар, но позволить себе этого я не могу. Всю жизнь работаю, да только на отдых – на поездку в санаторий или к морю – и развлечения не заработал.