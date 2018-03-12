В Греции выдали ордер на арест российского бизнесмена Саввиди 3 12.03.2018, 19:08

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Иван Саввиди

ФИФА осудила действия Иван Саввиди, который выбежал с оружием на футбольное поле во время матча.

Полиция Греции выдала ордер на арест российского бизнесмена, владельца греческого футбольного клуба ПАОК Ивана Саввиди, который выбежал с пистолетом на поле во время матча его команды и якобы угрожал судье, сообщает русская служба ВВС.

Администрация клуба ПАОК выпустила заявление, в котором говорится, что Саввиди "готовится предпринять все необходимые шаги для защиты клуба" от "угроз и нападений".

Кроме того, в пресс-службе бизнесмена утверждают, что он не угрожал оружием судье.

На инцидент с Саввиди отреагировал министр внутренних дел Греции Панос Скурлетис.

"Сцены, которые мы наблюдали, вредят греческому футболу. Любой, кто выходит на поле с пистолетом, устраивает недопустимую провокацию", – заявил он.

Замминистра культуры и спорта Греции Георгиос Вассилиадис сказал, что за такими инцидентами должны последовать "решительные шаги", однако не уточнил, какие. Он также сообщил, что после совещания с премьером Греции Алексисом Ципрасом принято решение приостановить проведение чемпионата Греции.

Международная федерация футбола (ФИФА) уже осудила действия российского бизнесмена.

"ФИФА уведомлена об этом инциденте. ФИФА полностью осуждает такое поведение. Учитывая, что этот инцидент произошел в национальном чемпионате, вынесение дисциплинарных мер остается за Федерацией футбола Греции", – говорится в заявлении организации.

Матч греческого чемпионата между командами ПАОК и АЕК прервали из-за беспорядков. После того, как арбитр не засчитал на 90-й минуте гол в ворота АЕК, на поле выбежали фанаты и президент команды ПАОК – российский бизнесмен Иван Саввиди. Предприниматель набросился на судью, но охранникам удалось отвести его в сторону.