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Почта изменила правила выдачи посылок

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  • 12.03.2018, 19:20
  • 2,800

Не забрал вовремя – заплати.

Почта попросит забывчивых клиентов заплатить по 36 копеек за каждый день ожидания, сообщает СТВ.

Это коснется тех, кто дольше недели не обращается в отделения связи, чтобы забрать международные заказные пакеты, ценные письма, бандероли и другие габаритные послания.

Следует внимательнее относится и к информации об адресных данных получателя.

На почте посылку могут не выдать вовсе, если заметят расхождение с паспортными сведениями. Чтобы уладить вопрос необходимо будет заполнить заявление. На уточнение данных потребуется время и небольшая сумма от клиента для компенсации расходов.


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