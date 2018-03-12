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В Сеть попали редкие фото с гигантской акулой

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  • 12.03.2018, 19:25
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Фото: The Daily Star

Морская обитательница сопровождала катер с туристами.

Фотограф Том Кеннон смог сделать удивительные кадры с гигантской китовой акулой, которая вплотную приблизилась к небольшому катеру с туристами. Размеры акулы вполне позволяли ей проглотить катер вместе с его пассажирами. Об этом пишет The Daily Mail (перевод — korrespondent.net).

Как отмечает фотограф, акула была очень любопытной и на протяжении 50 минут сопровождала катер. Для подобных животных приближение к людям является большой редкостью. Обычно они прячутся на огромной глубине.

Кеннон также рассказал, что снимки были сделаны на расстоянии около шести метров от берега.


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