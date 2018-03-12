Что на повестке дня четвертого правительства Ангелы Меркель? 12.03.2018, 19:31

Ангела Меркель

О приоритетах нового правящего союза можно судить по подписанному ими сегодня коалиционному соглашению.

Коалиционное соглашение - это своего рода повестка дня, о которой договорились три партии, формирующие четвертое правительство под руководством канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel), пишет «Немецкая волна».

У каждой из них свои приоритеты относительно того, чем следует заниматься в первую очередь, какие политические сферы требуют повышенного внимания. Цели не всегда совпадают, поэтому коалиционное соглашение представляет себя плод компромисса, во имя которого некоторыми своими программными установками, а также предвыборными обещаниями пришлось пожертвовать и консерваторам, и социал-демократам.

"Новый подъем для Европы"

Если судить по очередности пунктов правительственной повестки дня, то главной темой в ближайшие годы для Германии будет Европа. В первой главе коалиционного соглашения ("Новый подъем для Европы") речь идет об уникальности европейского интеграционного проекта, о вызовах, стоящих перед ЕС, связанных с миграционным кризисом и решением Великобритании выйти из союза, о необходимости реформ.

Участники немецкой правительственно коалиции поддерживают, в частности, идею реформирования бюджета ЕС с тем, чтобы впредь можно было оперативнее реагировать на финансовые риски, иметь специальные средства для экономической стабилизации и, как сказано в тексте, "социальной конвергенции, а также содействия структурным реформам в еврозоне".

Прежний Европейский стабилизационный механизм (ESM) предлагается преобразовать в Европейский валютный фонд (ЕВФ). Это не просто смена названия. На решение ESM выделить финансовую помощь той или иной стране вправе наложить свое вето бундестаг, ЕВФ сможет выдавать кредиты без такой санкции.

Но самая важная констатация, зафиксированная в первой главе коалиционного соглашения, звучит так: "Мы готовы к более высоким взносам Германии в бюджет ЕС". Это означает, что после выхода Великобритании Евросоюзу, скорее всего, не придется сокращать свои расходы.

Это не альтруизм немецкого правительства. В Берлине считают, что только сплоченный и сильный Евросоюз имеет шанс выстоять в сегодняшнем мире и обеспечить соблюдение интересов входящих в него стран. "Новые акценты США, усиление Китая и политика России четко показывают: Европа должна в большей степени, чем прежде, брать судьбу в свои руки", - записано в коалиционном соглашении.

О России и санкциях ЕС

Еще раз о России речь идет в четвертом подпункте его 12-й главы. В тексте констатируется, что "российская политика, включая положение с правами человека, представляет собой значительный регресс". Здесь говорится также о том, что "Россия аннексией Крыма и вмешательством на востоке Украины нарушила международное право и европейский миропорядок".

Германия вместе с Францией намерены и далее "интенсивно" содействовать поиску решения конфликта в Украине и реализации минских договоренностей, считают особенно важным добиться соблюдения перемирия, отвода тяжелых вооружений и вооруженных формирований из зоны конфликта. Такие меры предлагается подкрепить ооновской миссией "голубых касок" в Донбассе.

Берлин торопит с отводом тяжелых вооружений из зоны конфликта в Донбассе

Особенно большие надежды на такую миссию возлагают социал-демократы. На коалиционных переговорах с консерваторами они даже предлагали включить в итоговый документ пункт о частичной отмене санкций ЕС в ответ на реализацию идеи с "голубыми касками".

Это предложение не было принято. "При выполнении минских договоренностей мы готовы отменять санкции, - записано в коалиционном соглашении, - и будем вести об этом диалог с нашими европейскими партнерами".

Что в переводе на русский язык, что в немецком оригинале ("Bei Umsetzung der Minsker Vereinbarungen sind wir zu einem Abbau der Sanktionen bereit") это фраза допускает различные толкования. Под "выполнением минских договоренностей" не обязательно понимать завершение этого процесса, а "отменять санкции" можно и поэтапно.

О детях, пенсионерах и беженцах

Впрочем, это все нюансы для гурманов из числа переводчиков и дипломатов. Рядовых жителей Германии интересуют куда более прозаичные меры внутри страны, которые собирается принимать четвертое правительство Меркель.

Оно обязалось, например, в два приема повысить на 25 евро ежемесячное пособие на детей, составляющее в настоящее время по 194 евро на первых двух детей, 200 - на третьего, и по 225 евро, начиная с четвертого. В несколько этапов будет отменяться так называемая "надбавка солидарности" к подоходному налогу, что к 2021 году даст немецким налогоплательщикам экономию в 10 миллиардов евро.

Пенсионеры в Германии могут быть уверены в том, что как минимум до 2025 года их пенсии не опустятся ниже 48 процентов прежней зарплаты, а работающим не придется отчислять в пенсионный фонд более 20 процентов своих доходов. Начиная со следующего года, снова паритетными станут взносы тружеников и их работодателей в больничные кассы, что слегка повысит финансовую нагрузку на предпринимателей.

Учитывая значительный рост квартплат в крупных немецких городах, новое правительство обещает помогать семьям строиться или приобретать готовое собственное жилье. В первые десять лет им будут выплачивать на такие цели по 1200 евро в год на каждого ребенка, если суммарный годовой доход семьи не превышает 75 тысяч евро плюс по 15 тысяч на детей.

Многих в Германии с ее до сих пор не преодоленными последствиями миграционного кризиса 2015-2016 годов радует записанная в коалиционном договоре цель по возможности не допускать притока беженцев свыше 180-220 тысяч человек в год. Кроме того, к уже находящимся в Германии беженцам с субсидиарной степенью защиты будут пускать не больше, чем по тысяче родственников по программе воссоединения семей.