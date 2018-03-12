Где и как работал шахтер, погибший под обвалом в Солигорске 2 12.03.2018, 19:36

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За несколько лет до гибели Дмитрий Вальков опубликовал свои снимки из шахты, в которой работал.

9 марта на третьем руднике "Беларуськалия" погибли двое шахтеров: 32-летний Дмитрий Вальков и Максим Иванов, который родился в 1973 году, передает «Еврорадио».

В шахте произошел внезапный выброс соли и газа. Проходческий комбайн и самоходный вагон, на которых работали шахтеры, оказались полностью засыпанными выброшенной породой.

За 7 лет до гибели Дмитрий Вальков опубликовал в соцсетях несколько снимков из шахты, в которой работал. Тогда ему было 25 лет. По фото можно судить об условиях в шахте и о технике, с которой работают солигорские шахтеры:

Дмитрий Вальков. Фото из соцсетей

Дмитрий Вальков. Фото из соцсетей

Дмитрий Вальков. Фото из соцсетей

Вагончик, на котором из шахты вывозится порода. Фото из соцсетей