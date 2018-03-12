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Эстония присоединилась к инициативе против «Северного потока-2»

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  • 12.03.2018, 19:47

Эстония считает строительство газопровода политическим проектом.

Спикер эстонского парламента Эйки Нестор присоединился к заявлению против строительства "Северного потока-2", подписанного ранее в Вильнюсе спикерами парламентов Латвии, Литвы и Польши. Об этом сообщает Delfi.

"Эстония считает "Северный поток-2" политическим проектом. Мы хотим, чтобы Совет Европейского Союза в ближайшее время обсудил изменение директивы по газу", - отметил Нестор.

Согласно предложенным поправкам к директиве по газу, все трубопроводы, проложенные из государств, не входящих в ЕС, должны соответствовать положениям энергетического законодательства Евросоюза. К таким газопроводам относится и "Северный поток-2".

"В совместном заявлении парламентов выражается поддержка этим принципам. Я сообщил коллегам о своем решении подписать совместное заявление. Причина, по которой я делаю это сегодня, проста. Я подпишу от имени Эстонии только те заявления, с которыми ознакомился заранее. Заявление стало результатом сотрудничества между Литвой и Польшей. Сегодня утром я ознакомился с текстом заявления и решил к нему присоединиться", - сообщил спикер эстонского парламента.

Напомним, руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали в Вильнюсе письмо о том, что газопровод "Северный поток-2" направлен на энергетическую зависимость государств ЕС от России. Ранее это письмо подписали Украина и Молдова.

В письме отмечается, что энергетическая безопасность составляет ключевой компонент объединенной и процветающей Европы. По мнению авторов письма, несмотря на то, что газопровод "Северный поток-2" представляют как коммерческий проект, на самом деле он является инструментом политики российского государства.


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