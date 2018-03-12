Оппозиция Словакии добивается отставки премьера после убийства журналиста 12.03.2018, 20:07

Роберт Фицо

Оппозиция собрала подписи для созыва внеочередной сессии парламента.

Оппозиция Словакии собрала достаточное количество подписей для созыва внеочередной сессии парламента, чтобы проголосовать за отставку премьера Роберта Фицо, сообщает «Европейская правда».

Теперь спикер парламента Андрей Данко имеет неделю, чтобы созвать заседание законодательного органа.

Словацкая оппозиция выступает за проведение досрочных выборов в парламент.

В понедельник министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк заявил, что подает в отставку на фоне политического кризиса в стране.

Напомним, на выходных десятки тысяч словаков вышли на улицы городов страны и за рубежом из-за убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка. Протестующие пришли также под здания парламента и правительства и требовали отставки премьера Роберта Фицо.

На фоне роста протестов против правительства Фицо президент Словакии призвал к изменениям в правительстве или к внеочередным выборам, чтобы решить "серьезный политический кризис".