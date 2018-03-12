Оттепель разоблачила коммунальников 1 12.03.2018, 20:10

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В солигорском сквере не чистят снег и не убирают мусор.

Городской сквер «Молодость» в Солигорске еще осенью был объявлен зоной, свободной от курения. Как пишет сайт mlyn.by, oб этом свидетельствуют и установленные там таблички: штраф за такое нарушение — до 4 базовых величин.

Место было выбрано не случайно: рядом расположены сразу два колледжа — Солигорский государственный и экономический. К тому же сквер — излюбленное место для прогулок молодых мам, ведь там оборудована современная детская площадка.

Но в минувшее воскресенье журналисты не увидели здесь ни молодежи, ни прогуливающихся мам с малышами.

Зато обнаружили нерасчищенные дорожки, по которым достаточно сложно передвигаться с коляской и детьми, а также неубранный мусор.

За официальным комментарием обратились в СГУПП «ЖКХ «Комплекс».

— Конечно, нужно брать во внимание, что позади большие выходные, и все силы сейчас направлены на уборку улиц города, — отметил заместитель директора по коммунальному производству СГУПП «ЖКХ «Комплекс» Анатолий Недвецкий. — Сейчас снег постепенно тает, и весь мусор сразу бросается в глаза. Убираем в одном месте — появляется в другом. Раз уж поступило обращение, завтра же снимем людей с городских улиц и направим на уборку мусора и расчистку снега в сквер «Молодость».