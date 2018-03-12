Тереза Мэй: Ответственность за отравление Скрипаля несет Россия 9 12.03.2018, 20:23

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Тереза Мэй

Фото: AP

Бывший разведчик был отравлен веществом, разработанным на военных предприятиях РФ.

Ответственность за отравление в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, очень вероятно, несет Россия, с таким заявлением сегодня выступила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Об этом передает «Радио Свобода».

За несколько часов до ее выступления глава комитета британского парламента по международным делам Том Тагендхат заявил Би-би-си, что отравление Скрипаля и его дочери "ужасно напоминает попытку убийства, за которым стоит государство" и что он будет удивлен, если Мэй "не укажет на Кремль".

До этого The Times написала со ссылкой на источники в правительстве, что британские спецслужбы готовы предъявить доказательства связи Москвы и отравляющего нервно-паралитического вещества, которое было использовано для покушения на Скрипаля. Министры собираются жестко настаивать на быстрой ответной реакции, сказал один из собеседников издания. Среди возможных мер называются выдворение российских дипломатов и аннулирование виз россиянам, постоянно живущим в Великобритании и при этом связанных с Кремлем.

Сергей Скрипаль – бывший полковник ГРУ. В декабре 2004 года ФСБ арестовала его, обвинив в сотрудничестве с английской разведкой. Московский окружной военный суд лишил Скрипаля всех званий и приговорил к 13 годам тюрьмы. В 2010 году он был помилован наряду с тремя другими россиянами. Позже их обменяли на задержанных в США российских агентов.

4 марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском городе Солсбери с признаками сильного отравления нервно-паралитическим веществом – на скамейке возле торгового центра. Они были госпитализированы. В настоящее время они остаются в "критическом, но стабильном состоянии". Ранее сообщалось, что 66-летний Сергей Скрипаль и 33-летняя Юлия Скрипаль впали в кому. Вскоре после этого известия в СМИ и в политических кругах появилась версия, что к этому покушению могут быть причастны российские спецслужбы.

По данным газеты Financial Times, Сергей Скрипаль после отъезда из России продолжал работать на разведку Великобритании и других западных стран. Собеседники издания утверждают, что его использовали для обсуждения приоритетов и методов российской разведки и контрразведки. Источники Financial Times допускают, что именно это могло стать причиной покушения на Скрипаля.

6 марта глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон даст решительный ответ, если окажется, что Москва причастна к отравлению Сергея Скрипаля.

10 марта стало известно о том, что британские официальные лица проводят консультации с американскими и европейскими союзниками о скоординированных ответных мерах, которые могут быть приведены в действие, если будет доказано, что за отравлением Скрипаля стоит Москва. По информации газеты Times, эти меры могут включать бойкот предстоящего чемпионата мира по футболу в России, а также увеличение численности войск НАТО, развернутых на восточном фланге союза.

Сообщалось также, что Британия намерена ввести новые санкции в отношении российских чиновников. По сообщению газеты Telegraph готовится документ, аналогичный так называемому "списку Магнитского", в который войдут 492 гражданина России, замешанных в коррупции и нарушении прав человека. Им запретят въезд в Великобританию, а их активы будут заморожены.

12 марта председатель комитета по иностранным делам Палаты общин Великобритании Том Тагендхэт заявил в эфире радио Би-би-си, что отравление Сергея Скрипаля выглядит как покушение на убийство, финансированное иностранным государством.

Первоначально расследованием занималась местная полиция в графстве Уилтшир. Но 7 марта было объявлено, что инцидентом занимается контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда. По словам главы МВД Великобритании Эмбер Радд, эксперты определили вещество, при помощи которого мог быть отравлен Скрипаль, однако его название остается в тайне в интересах следствия.

Следы этого вещества были обнаружены в пабе и ресторане, которые посетили Сергей Скрипаль с дочерью, прежде чем проявились симптомы отравления. Об этом сообщила главный врач Великобритании Салли Дэвис. Также симптомы отравления нервно-паралитическим веществом были выявлены не менее чем у 20 жителей Солсбери. В основном это полицейские и сотрудники служб экстренной помощи, которые первыми прибыли на место происшествия. Один из полицейских – 38-летний сержант Ник Бейли – был госпитализирован в критическом состоянии. Он впал в кому, но на прошлой неделе пришел в сознание и дал показания.

По словам главы контртеррористического подразделения британской полиции Марка Роули, эксперты занимаются выяснением происхождения отравляющего вещества. Предполагается, что оно не могло быть произведено без участия государственных структур. По мнению экспертов, использование этого вещества требует специального опыта. Эмбер Радд сообщила, что для покушения было использовано очень редкое отравляющее вещество. Известно также, что скорее всего, это не VX – нервно-паралитический токсин, при помощи которого в прошлом году был убит кровный брат лидера КНДР Ким Чен Ына, передает Русская служба Би-би-си.

По данным Telegraph, незадолго до покушения Сергей Скрипаль сообщал в полицию об опасениях за свою жизнь. Британские СМИ обращают внимание на то, что близкие родственники бывшего офицера ГРУ скончались в последние годы при странных обстоятельствах. Газета Guardian сообщила, что жена Сергея Скрипаля умерла от рака вскоре после прибытия в Великобританию в 2012 году. А его сын 44-летний Александр Скрипаль умер в прошлом году в России от неизвестной болезни, сообщает The Times.