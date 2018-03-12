Брестчане продолжают добиваться отмены строительства аккумуляторного завода 12.03.2018, 20:36

Брестский областной суд рассмотрел частную жалобу в рамках гражданского иска к «АйПауэру».

Брестский областной суд сегодня, 12 марта, рассмотрел частную жалобу по гражданскому делу по иску к ООО «АйПауэр» и постановил оставить определение суда Московского района г. Бреста от 7 февраля в силе, пишет «Брестская газета».

Согласно ему, строительство аккумуляторного завода в СЭЗ «Брест» не будет приостанавливаться на время рассмотрения дела судом.

Перед началом заседания

Фото: Людмила СЕЛЕХ

Во время заседания истцы поддержали свою жалобу и обратили внимание на общественный резонанс, который вызвало в Бресте и окрестностях строительство завода АКБ.

Представители ответчика заявили, что согласны с определением суда первой инстанции. Кроме того, они обратили внимание на то, что приостановить стройку можно на любом этапе, а удовлетворение ходатайства истцов причинит вред предприятию. Строительство завода ведется на основании инвестиционного договора, заключенного с Брестским облисполкомом, и нарушение установленных сроков влечет серьезную дополнительную налоговую нагрузку.

«В случае, если высокий суд придет к выводу о необходимости удовлетворения ходатайства истцов, просим потребовать от истцов предоставления обеспечения возможных для ответчика убытков в размере 861 754 рублей 64 копеек путем внесения данных денежных средств на депозитный счет суда», — в ходе рассмотрения жалобы заявила представитель «АйПауэра».

Пришедшие на суд входят в зал заседаний

Фото: Людмила СЕЛЕХ

Прежде чем удалиться в совещательную комнату, суд поинтересовался у истцов, готовы ли они в случае удовлетворения их ходатайства о приостановлении деятельности по строительству аккумуляторного завода внести указанную сумму на депозит. Истец Дмитрий Бекалюк заявил, что готов внести деньги, только если «АйПауэр» предоставит детальное обоснование запрашиваемой суммы и к нему не будет никаких замечаний. По его мнению, ущерб от простоя арендованной техники с 12 по 21 марта, на который ссылалась представитель завода, и приостановление работ по монтажу кровли зданий не могут вылиться в такие издержки.

Напомним, в конце января несколько представителей инициативной группы против строительства в СЭЗ аккумуляторного завода обратились в суд Московского района г. Бреста с исковым заявлением о полном приостановлении хозяйственной деятельности ООО «Айпауэр». В иске они заявляют, что, по их мнению, строительство завода АКБ ведется с нарушениями и его приостановка нужна для восстановления законности.

Суд отказал в принятии мер по обеспечению иска со ссылкой на то, что в ходатайстве не указано, каким именно образом испрашиваемая мера обеспечит исполнение решения суда.

Истцы с выводом суда не согласились и 13 февраля подали частную жалобу, которая и была рассмотрена 12 марта. По существу гражданский иск к «АйПауэру» будет рассмотрен 21 марта. Брестский райисполком, который ранее участвовал в деле в качестве третьего лица на стороне ответчика, выступит на нем в качестве соответчика.