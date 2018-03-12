Брат погибшего шахтера: Не оставлял эту работу, потому что семью нужно было тянуть 1 12.03.2018, 20:58

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Трагические новости с «Беларуськалия» из поступают из года в год.

9 марта проходческий комбайн и самоходный вагон оказались полностью засыпаны выброшенной породой, пишет kp.by. Под завал попали машинист горных выемочных машин 44-летний Максим Иванов и 32-летний горнорабочий очистного забоя Дмитрий Вальков. Обвал разбирали вручную, технику в этом случае нельзя было использовать. Спасти шахтеров не удалось.

«Смерть наступила мгновенно, в доли секунды»

Спасатели надеялись на то, что люди могли выжить: шансы у рабочих были, если бы они, например, укрылись под своим проходческим комбайном. Но чуда не произошло: тела шахтеров нашли под завалами в ночь с 10 на 11 марта.

- Работники находились под выброшенной рудой, рядом с оборудованием. Как ни прискорбно, смерть наступила мгновенно, в долю секунды, когда произошло обрушение кровли. Всего на руднике работали около 150 человек, а в направлении, где произошла авария, - 14 человек. Это горный участок, который состоит из нескольких проходческих комплексов, - рассказал генеральный директор Иван Головатый журналистам.

9 марта на подземном горном участке рудника 3 рудоуправления произошло обрушение породы

Фото: sk.gov.by

У Максима Иванова осталась жена и две дочери - одна учится в шестом классе, другая - в одиннадцатом.

- У них образцовая семья. Родители всегда отзывались на просьбы школы. Дочка у них учится на отлично, очень спокойная, уравновешенная девочка. Это страшная трагедия для семьи, - говорит учительница шестиклассницы Наталья Михайловна.

Дмитрий Вальков вместе с женой воспитывал сына.

- Дима - мой двоюродный брат, но он мне был как родной. Хороший человек был, - говорит Андрей, брат погибшего Дмитрия Валькова. - Он был семьянином, все старался делать для своего ребенка - он в первый класс ходит.

По словам Андрея, Дмитрий работал на «Беларуськалии» больше десяти лет - устроился туда сразу после техникума.

- Говорил, что работать тяжело. Но не оставлял эту работу, потому что семью нужно было тянуть, сына учить. Жена тоже работает в «Беларуськалии» на том же третьем руднике, что и Дима. Она сразу поехала на рудник, потому что муж со смены не вернулся - а тут несчастный случай. Она сразу догадалась, что под завалами Дима. Родители тоже поехали сразу же, ждали новостей. Надеялись до последнего, что они живы.

Сыну Дмитрия еще не рассказали, что папы больше нет.

- Ждет, спрашивает, где отец. Не знаю, как ребенок перенесет такую новость.

Тела погибших из-под завала извлекли в ночь с 10 на 11 марта

Фото: sk.gov.by

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности

На «Беларуськалии» рассказали, что признаков внезапного выброса соли и газа в месте происшествия не было.

- Это, как правило, связано с особыми геологическими структурами - мульдами, в ядрах которых под огромным давлением содержатся газы, в том числе метан. Опасным по внезапным выбросам на Старобинском месторождении является 3-й калийный горизонт. Внезапным выбросам предшествуют предупредительные признаки и предвестники, обнаружение которых позволяет своевременно прекратить горные работы. В конвейерном штреке лавы 22-б западного столба, в месте происшествия, признаков и предвестников внезапного выброса не обнаружено.

На месте происшествия работает Следственный комитет. Создана комиссия для расследования причин и обстоятельств внезапного выброса. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности горных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.

Самоходный вагон в шахте

Фото: Константин Харламов, hk.livejournal.com

Следователи изучают документы, которые регламентируют порядок проведения таких горных работ, касаются вопросов выполняемого задания, проведения инструктажей по технике безопасности.

- Продолжаются допросы работников и должностных лиц предприятия. С целью установления точной причины гибели мужчин назначены судебно-медицинские экспертизы, - рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

В понедельник, 12 марта, в Солигорске простились с погибшими. 13 марта пройдут отпевание и похороны.

Завал разбирали вручную

Фото: sk.gov.by

Трагическая статистика: взрыв метана, завал, обрушение глыбы

К сожалению, трагические новости из забоев поступают из года в год.

Последний из известных случаев обрушений в шахтах «Беларуськалия» произошел 3 января 2017 года. Тогда под завалом погиб 51-летний рабочий Владимир Штылев. ЧП случилось на 13-м северо-западном столбе горизонта «- 620 метров» 3-го рудоуправления.

В 2016 году на «Беларуськалии» погибли как минимум четыре человека, еще несколько были травмированы.

В апреле 2015 года в шахте первого рудоуправления на глубине 264 м обвалилась часть горной породы. Глыба размером полтора метра на 40 сантиметров упала на двух мужчин 36 и 44 лет. 36-летний Алексей скончался на месте. Выводы следствия: причины несчастного случая имели организационный характер. А именно - неудовлетворительная организация производства работ, нарушение требований безопасности при эксплуатации техники и недостатки в обучении безопасным приемам труда. К уголовной ответственности были привлечены трое должностных лиц.

В ноябре 2015 года в шахте пятого участка 3-го рудоуправления на глубине 420 метров взорвался метан. В результате инцидента погиб крепильщик 5-го подземного горного участка 3-го рудоуправления Максим Шагун.