Лев Гудков: Как только режим даст слабину, его ждет крах 1 12.03.2018, 21:14

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Лев Гудков

Фото: RFE/RL

Путин ничего не может предложить, все ресурсы исчерпаны.

18 марта в России пройдут президентские выборы. В интервью Tagesspiegel (перевод — inopressa.ru) российский социолог Лев Гудков выносит свой вердикт предстоящему голосованию.

"Не стоит питать иллюзий по поводу того, что это будет прозрачное, честное и основанное на демократических принципах голосование. Это - вынужденный плебисцит, в котором важную роль играет осознание безальтернативности", - говорит в беседе с немецким изданием руководитель "Левада-центра".

"С одной стороны, - поясняет Гудков, - граждане здраво оценивают реальность: наличие политической цензуры, отстранение от участия реальных кандидатов, превращение выборов в акт одобрения с заранее известным результатом. С другой - выборы в некотором роде дают надежду: "А вдруг Путину удастся снова вернуть рост доходов, как это было в "нулевые". Отсутствие альтернативы вкупе с надеждой - вот на чем основывается поддержка Путина".

"У Кремля нет никаких идей", - говорит Гудков, отвечая на вопрос о лейтмотиве предстоящего президентского срока. "Он не может ничего предложить. Все идеологические ресурсы исчерпаны. Если и апеллировать к чему-то, то к советским стереотипам: былому величию, воспоминаниям о великодержавном статусе, противостоянии враждебному Западу. Сюда же относится и социальная демагогия: обещания повысить отчисления на социальные нужды. Но на деле реальные доходы населения сократились за последние годы примерно на 15%. Это ощутимо, но для режима не опасно. Процесс идет медленно, люди могут приспособиться".

По мнению социолога, никто не знает, последний ли это президентский срок для Путина. "Путин не решает все в одиночку. Он - заложник всей этой выстроенной системы. Он не может просто взять и уйти, поскольку знает: как только режим даст слабину, его, скорее всего, ждет крах".

Можно ли назвать сегодняшнюю Россию диктатурой? "Без сомнений. У власти стоит сила, неподконтрольная обществу. А это признак тоталитарной власти", - заключает Лев Гудков.