За что посылку из-за границы могут обложить пошлинами 10 12.03.2018, 21:20

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Журналисты разобрались в непонятных ситуациях с «налогом на посылки».

Беспошлинный лимит на посылки у нас по-прежнему один из самых низких в мире - всего 22 евро в месяц. Приходится тщательно рассчитывать цену покупок, чтобы не переплатить на таможне, но иногда неприятности все же случаются… Вместе со специалистами kp.by разобралась в некоторых ситуациях, произошедших с читателями.

Кроме пошлины за превышение придется доплатить почти 16 рублей

- Заказала я посылку из Киева, которая стоила больше 22 евро. Наша таможня насчитала сбор за превышение - окей. Но к основной сумме надо доплатить 10 рублей за досмотр посылки и 5,88 рубля за вскрытие! Не я же просила вскрывать посылку и досматривать, почему это не входит в основную стоимость? - поделилась историей минчанка Ольга.

Сама пошлина за превышение рассчитывается так: от стоимости отнимаются разрешенные 22 евро, а потом от оставшейся суммы отсчитывают 30%. Если вы купили что-то в иностранном интернет-магазине на 100 евро, то пошлина составила бы 23,4 евро. Журналисты решили уточнить, что это за дополнительные сборы.

- Помимо таможенной пошлины был начислен сбор за таможенное оформление, который с 1 января 2018 года составляет 10 белорусских рублей, - комментируют в Минской региональной таможне. - Также за те отправления, которые облагаются таможенной пошлиной и подлежат контролю, Белпочта взимает сбор «за предъявление таможне».

Действительно, в перечне тарифов на сайте Белпочты такой сбор есть - как раз 5 руб. 88 коп. Так что если ваши посылки превысили лимит в 22 евро, помимо пошлины придется заплатить еще два сбора - один таможне и один почте. В сумме - 15 руб. 88 коп.

«Купила книгу со скидкой, но на таможне посчитали полную стоимость»

Многие белорусы оценили выгоду распродаж в зарубежных интернет-магазинах. Они позволяют не только сэкономить, но и вписаться в лимит на посылки. Но случаются и накладки.

- Я заказала в Великобритании фотокнигу со своими фотографиями. Она стоила около 30 фунтов (82 рубля. - Ред.), но были скидки, и книга обошлась мне примерно в 10 фунтов. Но на таможне мне посчитали полную стоимость товара без учета скидки! И оказалось, что беспошлинный лимит в 22 евро превышен. Я долго объясняла, что заказала товар со скидкой, показывала чеки и счета, но в итоге все равно пришлось оплатить и таможенный сбор, и оформление, - рассказывает Варвара.

- Стоимость товаров для личного пользования, перемещаемых в международных почтовых отправлениях, определяет отправитель и указывает в документах, которые используются в качестве таможенной декларации. Эти сведения и применяются таможней для определения стоимости товаров, - объясняют в Минской региональной таможне. - Это означает, что, если товар продавался со скидкой, отправителю необходимо было указать в документах стоимость с учетом такой скидки.

Получается, косвенные доказательства скидок (например, выписка с вашего банковского счета о потраченной сумме или скриншот странички интернет-магазина со скидкой) таможенники учитывать не будут. Важна именно декларация.

Совет здесь один: если покупаете что-то со скидкой, обязательно попросите продавца указать это в таможенной декларации. Многие этого не делают, не зная о наших пошлинах.