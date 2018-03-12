Отравление Скрипаля: Тереса Мэй выдвинула России ультиматум 30 12.03.2018, 21:36

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В МИД Соединенного Королевства вызвали российского посла.

Россия до вечера вторника, 13 марта, должна объяснить, каким образом произошло отравление бывшего полковника ГРУ и британского экс-агента Сергея Скрипаля, а также его дочери Юлии. Как сообщает «Немецкая волна», об этом заявила, выступая в парламенте Великобритании, премьер-министр страны Тереза Мэй. Кроме того, в связи с отравлением Скрипаля в МИД Соединенного Королевства вызван российский посол. От него ждут разъяснений, идет ли речь о непосредственных действиях России против Великобритании, или же Москва не обеспечила надлежащий контроль над нервно-паралитическим веществом, которым был отравлен Скрипаль и которое оказалось у третьих лиц.

"Незаконное применение силы"

Если участие России в преступлении будет доказано, правительство Великобритании будет считать этот факт "незаконным применением вооруженной силы" Москвой, подчеркнула Мэй.

Выступая перед парламентом, она заявила, что за отравлением 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери "с высокой долей вероятности" стоит Россия. "Россия либо несет прямую ответственность за атаку, либо допустила попадание яда не в те руки", - отметила премьер.

Она уточнила, что, согласно данным расследования "экспертов мирового уровня", Скрипаль и его дочь были отравлены разработанным в РФ военным нервно-паралитическим веществом типа "Новичок". "Нам известно, что ранее Россия производила это вещество и может продолжать его производство", - подчеркнула Мэй. По ее словам, власти России "рассматривают перебежчиков как законную цель для убийства".

Шпионская история

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта в городе Солсбери. Следствие утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Сотрудник британской полиции, первым пришедший на помощь пострадавшим, также был госпитализирован с симптомами отравления. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.

9 марта газета Financial Times сообщила, что Скрипаль продолжал работать на западные спецслужбы и после того, как был выслан из России. Хотя интерес к нему как к оперативному источнику информации быстро пропал, Скрипаля в течение некоторого ограниченного периода времени использовали для обсуждения возможностей российской разведки. Информаторы издания не исключили, что как раз это и могло стать причиной покушения на Скрипаля.