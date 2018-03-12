Синоптики: Завтра будет до +14°С 12.03.2018, 21:56

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Ожидаются осадки.

13 марта погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты. Ожидается преобладание облачной погоды, сообщает pogoda.by.

На большей части территории осадки, в основном дождь. Местами слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер южный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до 0..+6°С, во второй половине дня повысится до +2..+8°С, по юго-западу до +9..+14°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем существенно не изменится.