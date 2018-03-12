Лидер профсоюза горняков про ЧП на «Беларуськалии»: Третья трагедия на том же месте 12.03.2018, 22:27

На «Беларуськалии» ежегодно гибнут люди.

Шахтер - одна из самых опасных профессий. Ежегодно на «Беларуськалии» гибнут люди. За последние четыре года погибло около десятка человек. Глава независимого профсоюза горняков рассказал «Радыё Свабода» о возможных причинах аварии на подземном горном участке 3-го рудоуправления «Беларуськалия», которая унесла жизни двух шахтеров.

«Предвестников, предупреждающих признаков выброса газа и соли не было»

Председатель независимого профсоюза горняков Сергей Черкасов, который сам когда-то много лет проработал как раз в третьем рудоуправлении, говорит, что однозначно и четко утвердить, что там на самом деле произошло, пока невозможно. Он разговаривал с теми, кто работал рядом, читал заключении специалистов, изучал документацию.

«Произошел выброс газа и соли. Сейчас с определенной долей уверенности можно говорить, что это горно-геологическое нарушение, которое, к сожалению, встречается в породе на третьем горизонте. Это природное явление, которое сейчас достаточно изучено и которое имеет предупреждающие признаки, предвестники.

Почему предвестников не было на этот раз, или они были какие-то другие - сейчас на этот вопрос вряд ли кто сможет ответить. И из-за этого погибло уже несколько человек», - говорит Сергей Черкасов.

С одним из погибших, машинистом Максимом Ивановым, Сергей Черкасов много лет работал вместе. Иванов, говорит он, очень опытный, искушенный человек и всегда выполнял все требования техники безопасности, так как это жизнь. И если бы действительно он что-то не то заметил, он бы прекратил работу, убежден Черкасов.

«Признаки, предвестники знакомы каждому шахтеру: потрескиванием, отскакивание породы. Если есть определенные признаки, прекращается работа, вызывается переменный персонал в забой, оглядывается выработках, принимается решение, что дальше делать. Эксперты пока не могут ничего сказать, потому что еще на сегодняшний день оборудование, машины засыпаны», - сказал лидер независимого профсоюза горняков Сергей Черкасов.

На шахте проводился эксперимент?

Шахта, на которой на днях случилась трагедия, довольно долго не использовалась. Интенсивные работы там велись в 1980 - начале 1990-х годов. И были прекращены. А совсем недавно, в начале 2017 года, их восстановили.

Газета «Калийщик Солигорска» 23 февраля опубликовала статью «РУ-3: особенности горного эксперимента». Как писала многотиражка, «ведутся работы по дальнейшей отработке выемочного столба с использованием экспериментальной технологии. Это должно позволить вытащить из-под земли запасы полезных ископаемых, которые остались после 1980-х. Новая технология должна снизить технологические потери».

В статье также отмечается: «При подготовке 22б западного столба горняки снова столкнулись с рядом проблем горно-геологического характера, связанными с существенным горным давлением на данном участке. По той причине, что выработки расположены в напряженном массиве, между двумя столбами (в которых ранее были отработаны слои 2, 3), большое горное давление усложняет ведение подготовительных работ».

Председатель независимого профсоюза горняков Сергей Черкасов подтвердил, что действительно работы возобновились в том месте недавно. К тому же, в том же месте работали специалисты Института проблем ресурсосбережения, которые в том числе контролировали состояние выроботок.

Третья трагедия на том же месте

Черкасов вспомнил и два аналогичные трагические случаи на этом самом участке.

«Подобная трагедия была в начале 1980-х. Тогда на смене было 3 человека. Один находился чуть дальше, он остался жив. Двое в результате выброса газа и соли погибли. Это произошло на том же 3-м руднике 35 лет назад.

И совсем недавно, 3 января 2017 года, погиб 52-летний машинист треста Владимир Штилев - на том же участке, на 13-м северо-западном столбе горизонта минус 620 метров третьего рудоуправления. Его придавило рудой - выброса тогда не было. Там как раз были предвестники. Человек погиб, когда разбирались с последствиями выброса», - говорит Черкасов.

Нынешние, и бывшие сотрудники «Беларуськалия» говорят, что технике безопасности сейчас отдается меньше внимания.

Леонид Мархотко, правозащитник, который много лет проработал на «Беларуськалии», говорит, что часто разговаривает с горняками, и все они отмечают, что условия труда и техника безопасности значительно ухудшились. Именно на этом экономит предприятие.

«Средств на технику безопасности, на охрану труда сейчас вкладывается гораздо меньше, экономят именно на технике безопасности. Хотя горное производство всегда опасное», - говорит Мархотко.