Денис Шунто: Федерация футбола извивается, как уж на сковородке 2 12.03.2018, 22:52

Денис Шунто

Фото: bolshoi.by

«Крумкачы» полностью готовы к высшей лиге.

Председатель правления ООО "Футбольны клуб "Крумкачы" Денис Шунто прокомментировал заявление АБФФ (Белорусская федерация футбола — прим.), в котором утверждается, что по состоянию на 18.00 12 марта "вороны" не предоставили ряд документов для прохождения лицензирования. Об этом пишет «Прессбол».

- Ого! Вы уж определитесь: рассматриваете документы или все-таки нет? И да, я готов повторить еще раз: "Крумкачы" полностью готовы к высшей лиге. Наша позиция твердая и уверенная. В отличие от (позиции. — Прим.) работников АБФФ, которые извиваются, как уж на сковородке. Примите наконец заявление и документы к рассмотрению, чего паясничать-то? — написал Шунто в «Фейсбуке».