Куда поехать в марте: лучшие туры без виз 12.03.2018, 23:05

Несколько курортов, которые можно посетить не выплачивая пошлину за визу.

Многие белорусы предпочитают отдыхать, не особо заморачиваясь с документами. И неудивительно – кому хочется проводить время перед отпуском, оформляя визу? Поэтому сатй peopletravel.by подобрал несколько отличных курортов, которые можно посетить в марте, не выплачивая пошлину за визу.

Говоря об отдыхе в марте без визы, в первую очередь необходимо упомянуть про Египет и Турцию. В Египте по прилету необходимо ставить в аэропорту штамп-визу, но предварительной подготовки документов это не требует.

Несмотря на то, что март не считается сезоном для отдыха в этих странах, для многих белорусов такой отдых несет много преимуществ: в Египте нет знойной жары, которую очень тяжело вынести в летние месяцы, и в марте много доступных горящих путевок.

В Турции погода еще более прохладная, и покупаться там, скорее всего, не получится. Зато погоду с белорусской не сравнить – солнце уже вовсю греет, вокруг зелень! А главный плюс отдыха в Турции в марте – это очень дешевые цены на отели.

У вас есть уникальная возможность побывать в дорогих и престижных отелях 5* по цене в два-три раза ниже, чем в сезон.

Одна из ближайших теплых стран, в которые белорусы могут попасть, не оформляя визу – это Черногория. В марте здесь достаточно тепло, хотя купальный сезон еще не открыт. Тем не менее, если вас больше интересует экскурсионный тур или оздоровительные курорты, то март – отличное время для поездки в Черногорию.

Температура воздуха здесь может держаться в районе +20 градусов, однако обычно в марте ртутный столбик поднимается до +16-18 градусов. Вода пока еще совсем холодная, так что мы крайне не рекомендуем вам пытаться искупаться.

Многие белорусы забывают взять с собой теплые вещи – и зря, ведь март довольно непредсказуем: сегодня вас радует безоблачное небо, штиль и теплое солнце, а завтра небо заволокут тучи, пройдет дождь и будет дуть холодный ветер. Не поленитесь и соберите вещи на любой случай.

Любители шоппинга найдут еще один прекрасный плюс для себя: в Черногории в марте проводятся потрясающие распродажи зимних коллекций, поэтому можно обновить гардероб за копейки.

Вьетнам не требует от белорусов визы, поэтому если вы хотите провести отдых, знакомясь с новой культурой и гуляя по огромным городам – вам следует отправиться именно в эту страну. Во Вьетнам чаще всего отправляются любители не только пляжного отдыха, но и шоппинга – здесь всегда можно найти дешевые магазины и купить нужные мелочи за считаные копейки – точнее, донги.