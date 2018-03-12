Водители придумали, как обойти закон о маршрутках 12.03.2018, 23:28

Владельцы маршруток бойкотирую обновленный закон об автомобильных перевозках.

Не поправки, а полная отмена обновленного закона об автомобильных перевозках. Такое требование выдвинула группа могилевских активистов и начала сбор подписей для поддержки прежде всего пользователей услуг междугородних маршруток, передает «Белсат».

Кампания началась неделю назад и продлится до конца марта. Могилевчане активно поддерживают инициативу – в первый же день активисты собрали полсотни подписей. Всего собрали более 80 тысяч.

Новые правила для владельцев маршруток несут не только потерю комфорта для пассажиров, но и повышение цен, убеждает один из могилевских водителей. Речь идет о росте минимум на 20%.

Как обмануть закон?

Чтобы обойти новые правила, владельцы маршруток Могилев-Минск зарегистрировались в качестве турфирм. Пассажиры же на борту – якобы туристическая группа.

«Звонит маршрутчик за час до отправления и начинает объяснять, что у нас группа сформировалась. Будете ли вы старшим этой группы, хи-хи-ха-ха, вот правительство такое-сякое, ну, вы все понимаете. Можно только себе представить, что эти пассажиры после этого подумают о нашем руководстве страны, о наших «парламентариях», которые этот закон приняли», – рассказывает активист Владимир Шанцев.

Власти не слышат людей

«Парламентарии» при принятии закона не посоветовались с теми, на кого собственно и направлены изменения. Именно отсутствие диалога и есть основная проблема, считает могилевский маршрутчик Виталий Рапиков. И добавляет, что перевозчики готовы на многие уступки. Кроме одного момента.

«Мы против конкурса, ведь конкурс мы считаем несправедливым. Простой пример: у меня есть знакомый, он ездит на Мстиславль. Машина у него 11-го года выпуска. На конкурс придет посторонний человек с аналогичной машиной 2012 года выпуска. И просто выиграет конкурс. Где тут справедливость?», – говорит водитель.

Изменения в закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» вступили в силу 23-го января текущего года. Среди нововведений – обязательное переоформление в регулярного перевозчика и договор с Минтрансом, сбор и высадка пассажиров на вокзалах и остановки только в установленных местах. Вследствие опасений штрафа или даже конфискации автомобился многие перевозчики приостановили деятельность.