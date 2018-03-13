Украинец нарушил границу Беларуси, чтобы поздравить бывшую жену 1 13.03.2018, 7:36

Фото с сайта belaruspartisan.org

Легально попасть в Беларусь мужчина не мог, так как потерял свой паспорт.

Вечером 7 марта пинские пограничники на направлении Ольманы (Беларусь) — Переброды (Украина) в непосредственной близости от границы обнаружили дорожку следов одного человека. Вскоре в 500 метрах был задержан гражданин Украины.

Мужчина 1973 года рождения пояснил, что перейти границу вне пункта пропуска он решился из-за отсутствия паспорта, который давно потерял. А подтолкнуло его нарушить закон желание поздравить с 8 Марта бывшую супругу и детей, которые проживают в приграничном Столинском районе, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Во время разбирательства было установлено, что в прошлом году задержанный уже привлекался за нарушение пограничного режима (ч. 1 и 2 ст. 23.30 КоАП РБ).

В отношении гражданина Украины начат административный процесс по ст. 23.29 и ст. 23.55 КоАП РБ (Незаконное пересечение госграницы и нарушение правил пребывания).