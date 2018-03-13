Жители Пинска: На «Пинскдреве» работают на пределе возможностей 1 13.03.2018, 7:47

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Факты из послания «рабочих в масках» находят новые подтверждения.

Работают за гроши и подрывают здоровье на вредном производстве. Так реалии рабочих холдинга «Пинскдрев» описали анонимные мужчины в масках, которые называют себя «Советом рабочих «Писнкдрева». Специальное видео они опубликовали на Youtube, сообщает belsat.eu.

Неизвестные рассказали, что руководство запретило почтить минутой молчания погибших от взрыва на заводе в 2010-м году. Прекращать работу запретили под угрозой увольнения, рассказали в видео. Члены так называемого «совета рабочих» напомнили о периодических случаях смерти работников «Пинскдрева», два из них уже за этот год. Руководство предприятия пообещало подать в суд за клевету.

Андрей Осовец, который работал на предприятии и потерял в пожаре брата, рассказывает, что после трагедии не смог работать на «Пинскдреве».

«Мы не получили компенсацию за моральный ущерб, который подтвердил Верховный суд. Мы получили только 50%, хотя власти заявили, что все выплачено. Мы боремся, пишем в прокуратуру, Лукашенко, что судебные исполнители не могут выполнить распоряжение», – говорит мужчина.