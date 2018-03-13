Ушел из жизни актер Олег Граф 13.03.2018, 7:59

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Актер скончался на 50-м году жизни.

Актер Олег Граф скончался на 50-м году жизни. Причина его смерти пока неизвестна, пишет lenta.ru.

Актер окончил в 1991 году театральную студию при Крымском украинском театре драмы и музыкальной комедии. После развала СССР он ушел из профессии, но вернулся в кино в 2013 году: поступил в Московский государственный университет культуры.

Граф в основном исполнял роли второго плана. Актер играл в таких фильмах и сериалах, как «Дело врачей», «Пятая стража», «Требуется вождь», «Сельский учитель», «Ложь во спасение», «Универ». «Новая общага» и других. Его героями часто были врачи, эксперты-криминалисты и бухгалтеры. В документальном фильме «Освобождение Европы» Граф сыграл 33-го президента США Гарри Трумэна, а в ленте «Нулевая Мировая» — Николая I.

Граф также был занят в постановках Театра на Бутырке. Он режиссировал спектакли «Про непослушного Зайчонка», «Олимпиада» и «Воспитанница».