В солигорских шахтах возможны новые обвалы 13.03.2018, 8:08

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Фото: interfax.by

О человеке забывают, когда главное – план и валюта.

9 марта на шахте третьего рудника в Солигорске произошел обвал породы, в результате которого погибли двое шахтеров – Дмитрий Вальков и Максим Иванов.

Независимый гражданский активист из Солигорска Александр Молочко рассказал в «Фейсбуке» о малоизвестных фактах внедрения на «Беларуськалии» «новых технологий».

Оказалось, что при их использовании делается упор на повышение плановых показателей в ущерб технике безопасности.

«Летом 2013 года на фабрике первого рудника была смонтирована безрезервная линия конвейеров по удалению отработанных отходов. Вместо двух параллельных линий была смонтирована одна, состоящая из четырех конвейеров. И если ранее при возникновении аварийной ситуации на одной из линий, существовала возможность перехода на параллельную линию… то с лета 2013 года такой возможности у работников не стало», - пишет активист.

Проект, как отмечает житель Солигорска, был лично пролоббирован тогдашним директором 1-го Рудуправления Александром Горбачевым.

Но в конце 2014 года был назначен новый гендиректор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый, которому Лукашенко поставил четкую задачу – увеличить валютные поступления в казну.

«Конвейерная линия показалась директору первого рудника «устаревшей»: при возникновении аварийной ситуации, чтобы спасти жизнь рабочего, срабатывал датчик, отключавший всю линию конвейеров по цепочке. А затем останавливалась и работа на всей фабрике. «Как следствие, недовыпуск продукции, невыполнение плана, не поступление валюты в бюджет – иными словами саботирование указаний «главного» в стране», - пишет Александр Молочко.

В итоге все выключатели аварийной остановки были отключены. «Что там человек, главное план и валюта!» - отмечает активист.

Сайту Charter97.org удалось узнать, что известный своими «инновациями» на первом руднике «Беларуськалия» Александр Горбачев затем был переведен на должность директора третьего Рудуправления, которое он и возглавлял на момент трагедии 9 марта.

Александр Молочко по просьбе журналистов прокомментировал ситуацию:

- Могла ли погоня за планом привести к ЧП на третьем руднике?

- Этот подход есть на всех Рудуправлениях. До каждого директора доводится план, сколько нужно руды, - и они его выдают. А поскольку на сегодняшний момент ситуация в стране с другой продукцией слабенькая, поэтому из калийных шахт «высасывают» все, что можно высосать.

Жизни рабочих были принесены в жертву погоне за планом. На третьем руднике был внедрен какой-то «инновационный метод». Суть его состоит в том, чтобы «залезать» в старые выработки, которые разрабатывались в 80-90-е годы, и снимать оттуда дополнительные слои.

Если раньше между «стволами» оставляли стенку по шесть метров, то теперь из нее выбирают с одной стороны по 1,5 метра, с другой – столько же… То есть, истончаются перегородки между «стволами».

Это неизвестно к чему может еще привести, в том числе и к обвалам. Давление на стенку увеличивается. Шахты под Солигорском – это как асфальт под острым каблуком. Чем уже каблук – тем больше давление на поверхность. А «инновационный» метод как раз делает этот каблук тоньше и острее. К чему это приведет – неизвестно. Я думаю, что обвалы еще возможны.

- Что может предотвратить подобные трагедии?

- Что может? Майдан может. Такой, как происходил в Солигорске в начале 90-х. Когда народ покажет свое «я» и скажет: «Мы не быдло и не собираемся, как скот, погибать в таких условиях».