Данкверт сообщил, на каких условиях реабилитирует белорусское молоко 3 13.03.2018, 8:14

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Россия может отказаться от введения санкций против белорусской «молочки».

Об этом заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, передает ТАСС. Условием для этого он назвал позитивные результаты работы российской инспекции.

«Мы с ними сейчас согласуем механизм проведения инспекций, этим занимается мой заместитель. И вполне вероятно, что и не будем закрывать. Потому что если со следующей недели уедем на инспектирование того, что вызывает у нас подозрение, мы найдем общий язык. Мы в процессе», — пояснил российский чиновник.

Россельхознадзор уже дважды переносил дату санкций против поставок белорусского молока. Сперва называлась дата 26 февраля, позже — 6-го и 15 марта. Эти переносы Данкверт объяснил тем, что идут переговоры. «Ведь наши белорусские коллеги тоже не очень хотят, чтобы к ним приезжали и что-то у них смотрели. Поэтому идет нормальный рабочий процесс, ничего особенного. Я думаю, что не в интересах Беларуси затягивать с инспекцией», — добавил он.

Российская инспекция на белорусские предприятия, по его словам, планирует выехать после 18 марта. Сейчас согласовывается список предприятий и другие вопросы.