НАТО может применить статью о совместной обороне из-за дела Скрипаля 2 13.03.2018, 8:17

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Альянс находится в тесном контакте с британскими властями.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс поддерживает контакт с Великобританией по делу о расследовании отравления в Солсбери бывшего бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает «Интерфакс-Украина».

В заявлении Столтенберга говорится, что инцидент с отравлением вызвал серьезную обеспокоенность у стран альянса, поскольку Британия является его важным партнером.

"Использование нервнопаралитического вещества является ужасающим и неприемлемым актом. Великобритания является чрезвычайно важным союзником, и этот инцидент вызывает крайнее беспокойство НАТО. Альянс находится в тесном контакте с властями Соединенного Королевства по этой проблеме", − подчеркнул генсек.

По информации британской газеты Daily Telegraph, Лондон обсуждает с НАТО возможность применения статьи 5 устава североатлантического блока о совместной обороне, в которой говорится, что атака против одной из стран альянса рассматривается как нападение на весь альянс.

Напомним, 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что к отравлению работавшего на британскую разведку Скрипаля «с высокой степенью вероятности» причастна Россия. Она дала РФ срок до вечера 13 марта на предоставление подробных объяснений по поводу инцидента, иначе против Москвы планируют ввести серьезные меры.

5 марта в Великобритании с серьезным отравлением госпитализировали бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь. Британские эксперты пришли к выводу, что для отравления использовался нервно-паралитический газ.