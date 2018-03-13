Могерини: ЕС продолжит экономическую и политическую поддержку Украины 13.03.2018, 8:31

ФЕДЕРИКА МОГЕРИНИ

ФОТО: YE PINGFAN / XINHUA / ZUMAPRESS / GLOBALLOOKPRESS

Макрофинансовая помощь Украине составляет в целом 3,4 миллиарда евро.

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини посетила 12 марта Украину, где подтвердила неизменность курса Брюсселя на поддержку суверенитета и территориальной целостности страны. Она заявила о продлении ЕС антироссийских санкций, вновь осудила аннексию Крыма Россией и заявила о необходимости выполнения российским "Газпромом" своих контрактных обязательств перед Украиной. Глава европейской дипломатии подчеркнула готовность ЕС продолжать финансовую помощь стране и призвала Киев активизировать проведение реформ и борьбу с коррупцией, сообщает dw.com.

Евросоюз не устал от Украины

Подчеркнув, что Европейский Союз не намерен пересматривать свою политику поддержки украинского суверенитета и территориальной целостности страны, Могерини заявила по итогам встреч с высшим руководством страны, что ЕС будет настаивать на выполнении Россией минских соглашений. Она развенчала утверждения российской пропаганды об "усталости ЕС" от Украины. "Я не вижу никакой усталости в ЕС относительно Украины, что подтверждается тем, что ЕС единогласно поддержал санкции (против России. - Ред.), а также принял решение о финансовой помощи Украине", - заявила Могерини на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко.

Она назвала безопасность, независимость и территориальную целостность Украины "непосредственной инвестицией в европейскую безопасность в целом". Федерика Могерини считает важным, что ее визит происходит за считанные дни до четвертой годовщины незаконной аннексии Россией Крыма и Севастополя. "Мы не признаём этой аннексии… Мы не признаём так называемых местных "выборов" и продолжаем сохранять верность нашей политике непризнания аннексии, в частности, путем санкций, наложенных в связи с этими событиями", - подчеркнула верховный представитель ЕС.

Европейские деньги в обмен на реформы

После переговоров с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, Могерини напомнила о недавнем решении официального Брюсселя предоставить до конца года макрофинансовую помощь Киеву в размере одного миллиарда евро. Кроме того, ЕС финансирует работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе и другие украинские проекты. "Мы предоставили почти 700 миллионов евро гуманитарной помощи для людей, пострадавших от конфликта на востоке Украины. Эта сумма включает новый транш в размере 24 миллионов евро, о котором мы объявили две недели назад, а сегодня мы работаем над новым пакетом помощи в размере около 16 миллионов евро", - напомнила глава европейского внешнеполитического ведомства.

Макрофинансовая помощь ЕС Украине составляет в целом 3,4 миллиарда евро и будет выделяться постепенно, отдельными траншами. Косвенная помощь Брюсселя Украине нашла свое выражение и в заявлении Могерини о том, что российский "Газпром" должен полностью выполнить свои обязательства по газовым контрактам и что для этого сейчас прилагаются усилия на уровне Еврокомиссии. В ответ на это, как сказала верховный представитель ЕС, Брюссель ожидает от украинских властей продолжения реформ и борьбы с коррупцией. В частности, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, Киеву предстоит создать антикоррупционный суд.

Дискуссии о расширении партнерства

В то же время Могерини дипломатично уклонилась от ответов на три вопроса, которые звучали практически на всех ее встречах в Киеве. Они касались призывов к Брюсселю отказаться от намерений строительства российского проекта магистрального газопровода "Северный поток-2" в обход Украины, признания Евросоюзом России страной-агрессором и предоставления Киеву европейской военной помощи и вооружений. "Не только ЕС может высказывать нам свои ожидания, но и мы высказываем ему свои ожидания, поскольку мы - партнеры, мы защищаем ЕС от российской военной угрозы", - заявила присутствовавшая на встрече Могерини с украинскими общественными активистами председатель парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко.

Киеву уже удалось добиться того, что в европейских официальных документах идет речь об агрессии России в Крыму и в Донбассе, напомнил исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов. Он считает, что официально признать Россию страной-агрессором Евросоюзу мешает необходимость консенсуса между всеми странами-членами. "Еще одна проблема: если такой шаг будет сделан, российскому лобби в Европе будет намного сложнее говорить о снятии антироссийских санкций и о таких совместных с Россией экономических проектах, как "Северный поток-2", - полагает Леонов.

В целом, украинские политики и политологи положительно оценили итоги визита Федерики Могерини. Директор киевского института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк считает, что этот визит был своеобразной дипломатической разведкой Брюсселя настроений и готовности украинского истэблишмента и общества к расширению сотрудничества с ЕС. "Могерини подчеркивала, что главное для нее - проблемы безопасности, - говорит Миселюк. - Для этого можно было изучать ситуацию на месте, поехав в Донбасс, но ее выбором стало общение с политиками от разных политических лагерей и общественными активистами, от которых она получила нужную Евросоюзу информацию".