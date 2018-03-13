Узаконенный биткоин: как легализация влияет на курс криптовалюты 13.03.2018, 8:07

Германия признала биткоин платежным средством, а его цена вновь опустилась ниже $10 тысяч.

Биткоин вновь опустился ниже $10 000: по данным ресурса Coinmarketcap, в понедельник, 12 марта, на 12:00 по минскому времени цена главной криптовалюты составила $9597. Накануне биржевые показатели были еще ниже, тогда биткоин стоил $8620, пишет forbes.ru.

Аналитики расходятся во мнениях о том, сможет ли биткоин достигнуть декабрьских показателей: тогда был поставлен ценовой рекорд в $20 000, правда продержался он недолго, и уже на следующий день монета потеряла 15% от достигнутого и затем продолжила свое движение вниз к рубежу в $15 000.

В начале февраля биткоин установил антирекорд: стоимость самой популярной криптовалюты опустилась ниже $6000. С начала марта цена установилась в районе $10 000–11 000, однако, судя по настроению рынка, биткоину с трудом удается удерживать завоеванные позиции. Отрицательную динамику показывают и другие монеты из первой пятерки. Ethereum за неделю подешевел с $868 до $726, Ripple — с $1,08 до $0,82 а Bitcoin Cash — с $1279 до $1109. Общая капитализация цифровых активов за неделю снизилась практически на $100 млрд — с $473 млрд до $387 млрд.

В обще, за последнюю неделю биткоин потерял в цене более 20%, отмечает Bloomberg. Аналитики издания пишут, что цифровая валюта дешевеет на фоне введения новых мер регулирования криптовалюты в США, Евросоюзе, Китае и Японии.

Одним из ключевых факторов роста, согласно принципам фундаментального анализа рынка криптовалют, служат новости из мира глобальной политики и экономики об отношении отдельных стран или финансовых организаций к регулированию и легитимности цифровых денег.

2 марта стало известно, что Германия, являющаяся одной из стран-лидеров Евросоюза, официально признала биткоин платежным средством. В документе, опубликованном на сайте Министерства финансов, говорится, что Германия теперь официально определяет биткоин валютой, а криптовалюты становятся эквивалентом законных средств платежа, так как используются участниками транзакций как альтернативный договорный и немедленный способ оплаты. Также в постановлении цитируется решение Европейского суда 2015 года, которое допускает расхождение во мнениях государств Евросоюза относительно сути и регулирования криптовалют и определения их как валюты или товара.

Таким образом, Германия стала первой страной в ЕС, признавшей за криптовалютой статус платежного средства. Ранее аналитики утверждали, что подобный шаг ключевых стран на государственном уровне спровоцирует резкий скачок цен на криптовалюты, однако на рынке это практически не отразилось.

Ведущий разработчик блокчейн-проекта BitClave Антон Буков считает, что отсутствие видимой мгновенной реакции может быть совокупностью множества факторов, в том числе компенсацией одновременных негативных новостей. Ключевым фактором он называет то, что Германия не является серьезным игроком криптоэкономики в отличие, например, от Китая: аналогичные новости про Китай оказали бы, по его мнению, намного большее влияние на рынок.

«Тем не менее, — говорит он, — Германия показала здоровый подход при рассмотрении сути криптоактивов, признав их платежным средством. Соседним странам в ближайшем будущем будет проще прийти к таким же выводам. Первопроходцам всегда тяжелее, к ним приковано всеобщее внимание».

Директор юридической компании «Консалтинг Групп» Анастасия Заточная считает, что в самом решении нет ничего не обычного: «Германия давно к этому шла, а другие страны относятся к этому скептически. Но чтобы изменить мир, нужно решение не одной страны, а многих».

Такого же мнения, видимо, придерживается и глава Бундесбанка Йоахим Вюрмелинг. В начале 2018 года он заявил, что цифровые валюты наподобие биткоина должны регулироваться с помощью набора международных правил, а не на уровне отдельных наций.

Аналитики сходятся во мнении, что с признанием легитимности биткоина мировыми государствами вероятность таких скачков цен на криптовалюты, как в декабре, будет только снижаться. Так как все больше и больше доходов от реальной экономики проходят через криптовалюты, места для спекуляций на рынке становится все меньше. Старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич также полагает, что рынку необходимы единые мировые правила регулирования криптовалют, чтобы избежать существенных проблем. «Однако до такого уровня регулирования и принятия биткоина другим странам пока далеко. Как мы видим, мнения относительно криптовалют существенно разнятся — от признания криптовалют средствами платежа до их полного запрета».

На этом фоне новости об отказе Национального банка Китая признавать биткоин платежным средством действительно могли спровоцировать падение цен. 9 марта глава НБК Чжоу Сяочуань заявил, что «слишком быстрое распространение подобных «ненадежных» финансовых продуктов может привести к самым непредсказуемым негативным последствиям», — цитирует руководителя ведомства Агентство экономических новостей «Прайм». Официальную позицию ведомства высказал его глава Чжоу Сяочуань на пресс-конференции перед отчетом Верховному собранию народных представителей (парламенту страны). Также Сяочуань напомнил, что в прошлом году регулятор запретил в стране проведение ICO, а позже и прямые сделки между юанем и биткоином.

В свою очередь в четверг, 8 марта, Японское агентство по финансовым рынкам приостановило работу двух криптовалютных бирж — FSHO и Bit Station — и оштрафовала несколько других бирж, торгующих цифровыми активами. А в США Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обязала криптовалютные биржи к обязательной государственной регистрации и получила первую официальную заявку от компании The Praetorian Group, занимающейся сделками с недвижимостью.