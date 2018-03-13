В Волковыске вспыхнула эпидемия кори? 13.03.2018, 9:23

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В городе зарегистрировано уже 20 случаев заболевания.

Врачи зарегистрировали в Волковыске уже 20 случаев кори. Такую цифру в беседе агентству БелТА назвала заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан.

"На сегодня в Волковыске подтверждено 20 случаев заболевания корью. За людьми, которые были в контакте с больными, ведется медицинское наблюдение. Это позволяет своевременно выявить заболевание и начать лечение пациентов. Среди контактных жителей новых случаев кори не выявлено", — подчеркнула Карабан.

По ее словам, большинство случаев заболевания обнаружено у тех, кто не был привит.

Подтип заболевания, зарегистрированный в Волковыске, раньше не был зафиксирован в Беларуси. Его фиксировали в разных странах Европы, в том числе в Украине. Поэтому специалисты считают, что вирус был завезен из какой-то европейской страны.

Представитель Минздрава подчеркнула, что единственный научно доказанный способ профилактики заболевания — прививка. Ее следует сделать в первую очередь тем, кто часто выезжает за границу.

В Волковыске открыли дополнительный прививочный пункт, который работает с 8.00 до 20.00.