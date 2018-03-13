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«Лукашенко, уходи!»: годовщина массовых протестов в Беларуси

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  • 13.03.2018, 9:36
  • 1,358

Важно помнить, как люди сумели отстоять свои права.

События минувшей весны показали, как белорусы могут реагировать на беспредел властей. Мы стали свидетелями Марша рассерженных белорусов 17 февраля и массовых «тунеядских» протестов в регионах, которые охватили практически все белорусские областные центры и многие районные города.

Сайт Charter97.org предлагает еще раз вспомнить, как люди выходили отстаивать свои права.


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