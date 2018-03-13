«Лукашенко, уходи!»: годовщина массовых протестов в Беларуси

«Лукашенко, уходи!»: годовщина массовых протестов в Беларуси2
- 13.03.2018, 9:36
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Важно помнить, как люди сумели отстоять свои права.
События минувшей весны показали, как белорусы могут реагировать на беспредел властей. Мы стали свидетелями Марша рассерженных белорусов 17 февраля и массовых «тунеядских» протестов в регионах, которые охватили практически все белорусские областные центры и многие районные города.
Сайт Charter97.org предлагает еще раз вспомнить, как люди выходили отстаивать свои права.