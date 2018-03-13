В Палате представителей США поддержали штаб Трампа 1 13.03.2018, 9:47

Дональд Трамп

Комитет по разведке Палаты представителей решил, что штаб Трампа не участвовал в сговоре с РФ.

Члены комитета по разведке Палаты представителей США пришли к выводу, что сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и Россией во время президентской кампании 2016 года не было. Комитет больше не будет опрашивать свидетелей, и республиканцы, составляющие в нем большинство, готовят итоговый отчет по расследованию, сообщил в понедельник, 12 марта, представитель от штата Техас Майк Конвэй, сообщает dw.com.

"Мы не нашли никаких доказательств сговора", - заявил республиканец. Он также уточнил, что эксперты "обнаружили некоторые неправильные высказывания, неуместные встречи", однако было бы трудно счесть эти "непреднамеренные контакты" частью сговора.

Нет доказательств предпочтения Кремлем Трампа

Кроме того, отчет республиканцев опровергает версию американских спецслужб о том, что президент РФ Владимир Путин демонстрировал предпочтение Дональду Трампу во время избирательной кампании в США. "Мы не смогли сделать тот же вывод, что и ЦРУ, о том, что (русские) хотели помочь Трампу", - указал далее Конвэй.

THE HOUSE INTELLIGENCE COMMITTEE HAS, AFTER A 14 MONTH LONG IN-DEPTH INVESTIGATION, FOUND NO EVIDENCE OF COLLUSION OR COORDINATION BETWEEN THE TRUMP CAMPAIGN AND RUSSIA TO INFLUENCE THE 2016 PRESIDENTIAL ELECTION. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 марта 2018 г.

При этом в проекте доклада республиканцы подтверждают заключение американской разведки о широкомасштабном вмешательстве российской стороны в выборы в США в 2016 году, призванное внести разногласия во время предвыборной гонки. Однако Кремль, считают республиканцы, в кампанию Трампа, выступившего кандидатом от Республиканской партии, не вмешивался.

Демократы негодуют, Трамп ликует

Проект 150-страничного документа 13 марта будет передан демократам, сообщил Конвэй. Доклад, подготовка которого продолжалась более года, будет опубликован только после того, как демократы и представители спецслужб изучат его содержание.

Демократы, со своей стороны, уже заявили, что не согласны с выводами республиканцев в комитете по разведке и внесут значительные исправления в представленный ими проект доклада. Представитель демократической партии в комитете по разведке Адам Шифф в специальном заявлении обвинил республиканское большинства в стремлении защитить интересы президента Трампа, а не интересы страны.

Сам президент Трамп приветствовал выводы республиканского большинства в комитете Палаты представителей, поместив написанное заглавными буквами сообщение в своем микроблоге в Twitter, в котором говорится что после 14 месяцев расследований комитет не нашел никаких доказательств причастности кампании Трампа к вмешательству России в выборы.