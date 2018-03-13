Земельный налог в жировках: за что платим 4 13.03.2018, 9:52

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Сумма может отличаться из-за трех основных факторов.

В жировках статьи расходов «Земельный налог» и «Арендная плата за земельный участок» не относятся к основным или дополнительным жилищно-коммунальным услугам, однако потребители ежемесячно вносят определенные суммы к оплате.

Каким образом производятся начисления, разбирался корреспондент агентства «Минск-Новости».

Как пояснила начальник РСЦ № 2 Партизанского района Минска Галина Ильницкая, большинство участков, на которых стоят многоквартирные дома, находятся в постоянном или временном пользовании предприятий-балансодержателей (ЖРЭО, ЖКХ). Проживающие в них собственники и наниматели квартир платят земельный налог. Земля под домами-новостройками, относящимися к товариществам собственников и ЖСПК, может предоставляться в аренду, соответственно, жильцам в извещении на оплату выставляется арендная плата за земельный участок.

— Эти юридические нюансы не влияют на суммы к оплате, — отметила Г. Ильницкая. — Что влияет? Во-первых, место расположения жилого дома. В Минске существует 283 оценочные зоны, для каждой из них устанавливается кадастровая стоимость 1 кв. м земли. Чем ближе к центру, тем дороже. Во-вторых, площадь занимаемого домом земельного участка. В-третьих, этажность здания. При одинаковых размерах участков, на которых стоят 5-этажка и 9-этажка, жильцы первой платят за «землю» больше, потому что в их доме общая площадь жилых помещений меньше. При этом на каждую квартиру начисления производятся соразмерно ее общей площади, количество жильцов значения не имеет. Наконец, учитываются ставка земельного налога и применяемый коэффициент.

В качестве примера специалист привела расчет по дому № 13 корпус 2 на ул. Карвата, общая жилая площадь которого — 2 732,1 кв. м, а размер занимаемого земельного участка — 0,3758 га. С учетом этих показателей и оценочной зоны земельный налог в год составляет 458,03 рубля. За 1 кв. м жители возмещают 0,168 рубля в год (458,03/2 732,1), или 0,014 рубля в месяц (0,168/12). Для квартиры площадью 50 кв. м начисления в жировке за земельный налог составят 0,7 рубля (0,014*50), или 70 копеек.

Согласно ст. 194 Налогового кодекса, от уплаты земельного налога освобождаются:

— участники Великой Отечественной войны и иные лица, имеющие право на льготное налогообложение в соответствии с Законом Республики Беларусь «О ветеранах»;

— пенсионеры и инвалиды I и II групп при отсутствии трудоспособных лиц, проживающих с ними совместно;

— многодетные семьи;

— граждане, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС и проживающие в зонах последующего отселения и с правом на отселение;

— военнослужащие срочной службы.