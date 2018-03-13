Скрипку Эйнштейна продали за полмиллиона долларов 2 13.03.2018, 9:53

Музыкальный инструмент достался анонимному покупателю.

В Нью-Йорке на аукционе Bonhams продали скрипку автора теории относительности Альберта Эйнштейна, передает The Times of Isral.

Анонимный покупатель отдал за скрипку 516 500 долларов, хотя организаторы аукциона предполагали, что ее заберут за 150 тысяч.

Как сообщается, скрипку сделал мастер Оскар Штегер в 1933 году . Внутри инструмента есть надпись: "Сделано для величайшего в мире ученого Альберта Эйнштейна. От Оскара Штегера".

Спустя годы Эйнштейн подарил скрипку сыну дворника Уильяму Хибсу, который занимался научной деятельностью в Принстонском университете.