В Лондоне пикетировали белорусское посольство 13.03.2018, 10:33

От белорусских властей требовали освободить иностранных заключенных.

В понедельник, 12 марта, у здания посольства Беларуси в Лондоне собрались протестующие, неравнодушные к судьбе заключенных в белорусских тюрьмах. Они требовали свободы для англичанина Алана Смита, японца Дайчи Ёшидо и белоруса Александра Юркойтя, сообщает «Новы Час».

Организовала пикет Магдалена - жена заключенного в ИК-3 (Витебск) гражданина Великобритании Алана Смита. Она уже долгое время безуспешно ведет борьбу за освобождение своего мужа, который был осужден за якобы «содействие незаконной миграции».

Участие в пикете приняли примерно пятнадцать человек, большинство из которых были родственниками и друзьями Алана. Жена заключенного и организатор пикета Магдалена попыталась передать свое обращение белорусскому консулу, но тот отказался принять письмо лично, предложив воспользоваться почтовым ящиком.

Несмотря на то, что Алан отсидел уже больше половины присужденного срока, ему не дают условно-досрочного освобождения, так как он отказывается признавать вину в инкриминируемом преступлении.

Человеку, который обладает лишь английским языком и не имеет родственников в Беларуси, сидеть в условиях белорусского колонии гораздо труднее, чем обычному заключенному.

«С сентября 2016 я нахожусь в страхе за жизнь моего любимого. У нас почти нет контакта, мы не можем увидеть друг друга - только писать письма, но даже эту возможность у нас забирают. Алан лишен всего - книг, витаминов, телефонных звонков, возможности свидания с семьей ... Даже его друзей по колонии, которые знают английский язык, перевели в другое здание, и в результате он не может рассчитывать на ничью помощь.

Я прошу вернуть мне моего Алана, с которым мы вместе уже 11 лет. Мы были нормальной счастливой парой и никогда не были уголовниками»,

- говорит в своем обращении жена заключенного.

Пикетчики обратили внимание и на судьбу двух других заключенных по громким делам.

Японский художник и коллекционер оружия Дайчы Ёшидо был осужден на четыре с половиной года за то, что, путешествуя из Киева в Токио через Минск, вез с собой фрагменты антикварного оружия. Краевед Алесь Юркойть был осужден по громкому «делу таможенников», вину отрицает.

Британская полиция пикетированию не мешала.