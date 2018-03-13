Уровень инфляции в Венесуэле превысил 6000% 2 13.03.2018, 10:40

Оппозиция обвинила Мадуро в уничтожении пенсий, зарплат и сбережений.

По данным парламентской комиссии страны, только в феврале 2018 года уровень инфляции достиг 80%, а с декабря 2017 года по февраль текущего – превысил 231%.

Комиссия по финансам Национальной ассамблеи Венесуэлы сообщила 12 марта, что уровень накопленной инфляции в стране с февраля 2017 по февраль 2018 года превысил шесть тысяч процентов, сообщает korrespondent.net.

В докладе парламентской комиссии отмечается, что только в феврале этого года уровень инфляции достиг 80%, а с декабря 2017 года по февраль текущего – превысил 231%.

"Это конец зарплат, выплат, пенсий и сбережений", − написал в Twitter депутат Хосе Герра.

Se acelera la hiperinflación. 80,0% en febrero y 6.147,1% anualizada. Esto es la destrucción del salarios, pensiones, jubilación, pensiones y el ahorro pic.twitter.com/aXR7KNEgfR — Jose Guerra (@JoseAGuerra) 12 марта 2018 г.

Напомним, в начале февраля глава комиссии по финансам парламента Рафаэль Гусман сообщил, что с января 2017 года по январь 2018-го показатель инфляции в Венесуэле превысил 4000% .

Отметим, ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, стремительной инфляции и падения доходов государства. Причиной этого стало снижение цен на нефть и массовые протесты против политики президента Николаса Мадуро.